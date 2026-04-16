«Δήμιος» της Ρεάλ ο Κέιν: Το μοναδικό κατόρθωμα του Άγγλου φορ κόντρα στη «βασίλισσα»

Ο Χάρι Κέιν «χτύπησε» ξανά κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης κι έφτιαξε μία ιδιαίτερα παράδοση εναντίον της που κανείς άλλος παίκτης δεν έχει καταφέρει στο Champions League.

Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε με 4-3 της Ρεάλ Μαδρίτης στη Γερμανία και εξασφάλισε έτσι τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την περσινή κάτοχο της διοργάνωσης, την Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε.

Το βαρύ... πυροβολικό των Βαυαρών, Χάρι Κέιν δεν θα μπορούσε να μην δηλώσει το «παρών» σε μία τόσο κρίσιμη αναμέτρηση για την ομάδα του και μάλιστα με τον δικό του αγαπημένο του τρόπο, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο Άγγλος φορ σκόραρε στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης για το 2-2 και κατόρθωσε έτσι να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του θεσμού, που κατάφερε να έχει συμμετοχή σε πέντε γκολ (3 γκολ και 2 ασίστ) τις τελευταίες πέντε φορές που αντιμετώπισε τους Μαδριλένους στο Champions League.

5 - Harry Kane has now scored (3) or assisted (2) in each of his last five UEFA Champions League games against Real Madrid; the longest streak by a player against the Spanish side in the competition's history. Pedigree. pic.twitter.com/Qg0I6H3Waj April 15, 2026

Πέρα απ' αυτήν την ιδιαίτερα τιμητική επίδοση, ο 32χρονος επιθετικός, που έφτασε τα 50 γκολ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που σκοράρει 12 τέρματα σε μία σεζόν της διοργάνωσης, σπάζοντας μάλιστα τη δική του επίδοση με 11, που είχε πετύχει τη σεζόν 2024-2025.

Ταυτόχρονα έγινε μόλις ο δεύτερος Άγγλος παίκτης στην ιστορία του θεσμού, που καταφέρνει να σκοράρει σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια, μετά τον Στίβεν Τζέραρντ.

Most goals scored in a single Champions League campaign by an English player:



◉ 12 - Harry Kane (2025/26)

◎ 11 - Harry Kane (2024/25)



He beats his own record from last season. 👏 https://t.co/PiP2Bb07wA — Squawka (@Squawka) April 15, 2026

Διόλου άσχημη βραδιά για τον Χάρι Κέιν.