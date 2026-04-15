Ραφίνια: «Μας έκλεψαν, δεν ξέρω γιατί φοβούνται την Μπαρτσελόνα» (vid)
Για ακόμη μια χρονιά, 11η διαδοχική, η Μπαρτσελόνα δεν έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Φέτος βέβαια δεν πλησίασε καν, αφού το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα (14/4) αποκλείστηκε από την προημιτελική φάση του Champions League.
Παρά τη νίκη τους με 1-2 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο» (πρώτη εντός έδρας ήττα των Μαδριλένων σε νοκ-άουτ από το 1997), οι Καταλανοί έμειναν εκτός συνέχειας, αφού στο πρώτο παιχνίδι είχαν ηττηθεί με 0-2.
Πολλή συζήτηση πάντως γίνεται για την διαιτησία του Κλεμάν Τουρπέν, με τον Ραφίνια παρότι δεν αγωνίστηκε να κάνει λόγο για «κλοπή». Ο Βραζιλιάνος winger σε δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης τόνισε πως η διαιτησία ήταν «απαίσια» και ότι υπάρχει φόβος η Μπάρτσα να πάει στον τελικό.
«Είναι ένας κλεμμένος αγώνας. Το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο, αλλά να συμβεί ξανά στον επαναληπτικό αγώνα; Παίξαμε πολύ καλά, αλλά αυτή η πρόκριση μας κλάπηκε.
Η διαιτησία ήταν απαίσια, οι αποφάσεις που έχει πάρει είναι απίστευτες. Η Ατλέτικο έκανε αμέτρητα φάουλ και ο διαιτητής δεν τους έδειξε καν κίτρινη κάρτα. Θέλω πραγματικά να καταλάβω τον φόβο του ότι η Μπάρτσα μπορεί να προκριθεί στον τελικό».
🤯 Raphinha estalla con el arbitraje del Atleti-Barça de @ChampionsLeague— El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 14, 2026
😯 "Para mí ha sido un partido robado"
🫢 "Quiero entender su miedo a que el @FCBarcelona llegue a ganar"
