Ο Ραφίνια τα έβαλε με την διαιτησία του Κλεμάν Τουρπέν, μετά τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από το Champions League.

Για ακόμη μια χρονιά, 11η διαδοχική, η Μπαρτσελόνα δεν έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Φέτος βέβαια δεν πλησίασε καν, αφού το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα (14/4) αποκλείστηκε από την προημιτελική φάση του Champions League.

Παρά τη νίκη τους με 1-2 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μετροπολιτάνο» (πρώτη εντός έδρας ήττα των Μαδριλένων σε νοκ-άουτ από το 1997), οι Καταλανοί έμειναν εκτός συνέχειας, αφού στο πρώτο παιχνίδι είχαν ηττηθεί με 0-2.

Πολλή συζήτηση πάντως γίνεται για την διαιτησία του Κλεμάν Τουρπέν, με τον Ραφίνια παρότι δεν αγωνίστηκε να κάνει λόγο για «κλοπή». Ο Βραζιλιάνος winger σε δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης τόνισε πως η διαιτησία ήταν «απαίσια» και ότι υπάρχει φόβος η Μπάρτσα να πάει στον τελικό.

«Είναι ένας κλεμμένος αγώνας. Το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο, αλλά να συμβεί ξανά στον επαναληπτικό αγώνα; Παίξαμε πολύ καλά, αλλά αυτή η πρόκριση μας κλάπηκε.

Η διαιτησία ήταν απαίσια, οι αποφάσεις που έχει πάρει είναι απίστευτες. Η Ατλέτικο έκανε αμέτρητα φάουλ και ο διαιτητής δεν τους έδειξε καν κίτρινη κάρτα. Θέλω πραγματικά να καταλάβω τον φόβο του ότι η Μπάρτσα μπορεί να προκριθεί στον τελικό».