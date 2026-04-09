«Βράζουν» στην Καταλονία με τις αποφάσεις των διαιτητών στον χθεσινό πρώτο προημιτελικό με την Ατλέτικο! Η Μπαρτσελόνα υποβάλλει καταγγελία στην UEFA...

Στο... στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα αισθάνονται πως αδικήθηκαν κατάφορα από τη διαιτησία κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον πρώτο προημιτελικό του Champions League, με τη διοίκηση των Μπλαουγκράνα να προχωρά σε καταγγελία εις βάρος της UEFA.

Η αποβολή του Κουμπαρσί στο 44ο λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης (08/04) στο Καμπ Νου, σήκωσε «θύελλα διαμαρτυριών» το τελευταίο 24ωρο στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα θεωρούν πως η κόκκινη κάρτα στον αμυντικό της ομάδας ήταν... τουλάχιστον αυστηρή και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του αποτελέσματος, σε ένα ματς που οι γηπεδούχοι γνώρισαν την ήττα με 2-0 από τους Ροχιμπλάνκος.

Σύμφωνα με την έγκριτη πηγή του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ισχυρός άντρας των Καταλανών, Τζοάν Λαπόρτα, σκοπεύει να υποβάλλει καταγγελία στην Ομοσπονδία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για τις αποφάσεις του διαιτητή Ίστβαν Κόβακς και του VAR.

Οι Καταλανοί πέρα από τη φάση του Κουμπαρσί, διαμαρτύρονται και για άλλες περιπτώσεις, τις οποίες θα καταγράψουν λεπτομερώς στην καταγγελία τους.