Ο Ραφίνια κινδυνεύει με τιμωρία μετά τα σχόλια για τη διαιτησία του Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα

Ο Ραφίνια κινδυνεύει με κυρώσεις, μετά τα σχόλια που έκανε για τη διαιτησία στο πρόσφατο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.

Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα, Ραφίνια, προκάλεσε εντόνες αντιδράσεις μετά τα αμφιλεγόμενα σχόλιά τα οποία έκανε για τον διαιτητή Κλέμεντ Τουρπίν κατά τη διάρκεια του επαναληπτικού αγώνα των Καταλανών με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League.

Αναλυτικότερα, ο Βραζιλιάνος εξτρεμ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε καθόλου λόγω του τραυματισμού που υπέστη στον οπίσθιο μηριαίο, τον περασμένο μήνα δήλωσε πως: «Είναι ένας κλεμμένος αγώνας. Το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο, αλλά να συμβεί ξανά στον επαναληπτικό αγώνα; Παίξαμε πολύ καλά, αλλά αυτή η πρόκριση μας κλάπηκε.

Η διαιτησία ήταν απαίσια, οι αποφάσεις που έχει πάρει είναι απίστευτες. Η Ατλέτικο έκανε αμέτρητα φάουλ και ο διαιτητής δεν τους έδειξε καν κίτρινη κάρτα. Θέλω πραγματικά να καταλάβω τον φόβο του ότι η Μπάρτσα μπορεί να προκριθεί στον τελικό».

Τα παραπάνω σχόλια του Ραφίνια θα μπορούσαν να τον βάλουν σε μεγάλα προβλήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA. Πιο συγκεκριμένα, το Άρθρο 11 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ομοσπονδίας, που αφορά τις Γενικές Αρχές Δεοντολογίας, ορίζει ότι: «οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά ή συμπεριφορά που παραβιάζει τα βασικά πρότυπα αξιοπρεπούς συμπεριφοράς ή συμπεριφορά που δυσφημεί το άθλημα του ποδοσφαίρου, και ιδιαίτερα την UEFA, θα αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων».

Μάλιστα σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Mundo Deportivo», θα μπορούσε να επιβληθεί στον διεθνή επιθετικό ποινή αποκλεισμού τριών αγώνων, την οποία θα πρέπει να εκτίσει, ξεκινώντας από την επόμενη σεζόν στο Champions League.

🚨 Raphinha called yesterday’s game “theft” and could now be sanctioned by UEFA for up to three matches. 🇧🇷 pic.twitter.com/NdKyeWMnzO — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 15, 2026

Αυτή δεν θα είναι η πώτη φορά που η UEFA τιμωρεί ποδοσφαιριστές για τα σχόλια περι διατησίας, καθώς το ίδιο συνέβη και στον Νεϊμάρ, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τριών αγώνων για μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου επέκρινε τον διαιτητή του αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2019.

«Είναι ντροπή. Έβαλαν τέσσερις τύπους που δεν καταλαβαίνουν το ποδόσφαιρο να αναλύουν μια φάση... Πώς μπορεί να το χειριστεί με γυρισμένη την πλάτη; Η ποινή δεν υπάρχει», είχε γράψει ο Βραζιλιάνος πρώην άσος των «Μπλαουγκράνα», με την UEFA αρχικά να του επιβάλει αποκλεισμό τριών αγώνων, αν και το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) τελικά μείωσε την ποινή σε δύο, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.