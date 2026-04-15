Η Λίβερπουλ πάλεψε για μια ακόμα ανατροπή στο «Άνφιλντ», όμως στο τέλος ο Ντεμπελέ υπέγραψε τη νίκη της Παρί (0-2) και την πρόκριση στους «4» του Champions League!

Το βάρος της Χρυσής Μπάλας έγειρε την πλάστιγγα στο «Άνφιλντ». Πάνω που η Λίβερπουλ πάλευε στο δεύτερο ημίχρονο με νύχια και με δόντια για να ξαναμπεί στην υπόθεση πρόκριση μετά την ήττα με 2-0 στο Παρίσι, ο κορυφαίος παίκτης του 2025 της έκοψε τα πόδια! Με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να υπογράφει το ματς με δυο γκολ προς το τέλος, η Παρί πανηγύρισε ξανά νίκη με 2-0 στο «Άνφιλντ» και πέταξε στα ημιτελικά του Champions League, εκεί όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Μπάγερν - Ρεάλ!

Οι Παριζιάνοι μπήκαν με μεγαλύτερη φούρια στο ματς και άγγιξαν το γκολ στο 13΄, όμως ο Μαμαρντασβίλι σε δυο περιπτώσεις με διαφορά δευτερολέπτων ήταν εκεί για να απομακρύνει τον κίνδυνο. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ντεμπελέ σπατάλησε την κορυφαία ευκαιρία της Παρί στο πρώτο μέρος όταν σημάδεψε ψηλά απέναντι από τον Γεωργιανό κίπερ, σε ένα πρώτο εικοσάλεπτο που κινήθηκε σε γαλλικούς ρυθμούς.

Σαν μην έφτανε αυτό η Λίβερπουλ έχασε στο 31΄τον Εκιτικέ που αποχώρησε με φορείο, αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα λίγο έλειψε να προηγηθεί σε μια φάση που γεννήθηκε από τα πόδια του αντικαταστάτη του. Από σέντρα του Σαλάχ συγκεκριμένα, ο Κέρκες έκανε την προβολή στο δεύτερο δοκάρι, ο Σαφόνοφ την εξουδετέρωσε και στην επαναφορά ο Μαρκίνιος έβαλε καθοριστικό τάκλιν στο σουτ του Φαν Ντάικ που ήταν να σκοράρει.

Σφραγίδα Ντεμπελέ κόντρα στη ροή

Σε αντίθεση πάντως με την εικόνα του πρώτου μέρους, η Λίβερπουλ στο δεύτερο επέβαλε καθολική κυριαρχία και πίεζε για μια ακόμα ανατροπή με τις πλάτες του κόσμου της. Ο Σαφόνοφ ωστόσο στο 49΄και η αστοχία του Κέρκες μπροστά από το τέρμα (57΄) κράτησαν τους Reds μακριά από το γκολ. Στο 64΄το «Άνφιλντ» αναθάρρησε όταν ο ρέφερι καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Μακ Άλιστερ σε μαρκάρισμα του Πάντσο, όμως πήρε πίσω την απόφασή του μετά από εξέταση της φάσης στο μόνιτορ. Η Λίβερπουλ συνέχιζε να πιέζει, αλλά στην κορυφαία της στιγμή ο Σαφόνοφ ήταν και πάλι παρών στο χαμηλό σουτ του Ενγκουμόχα (71΄).

Κι αφού οι γηπεδούχοι δεν έβρισκαν το γκολ, στο τέλος τιμωρήθηκαν από τον Ντεμπελέ. Στο 73΄συγκεκριμένα και κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Γάλλος έφερε τη μπάλα στο αριστερό και με τρομερό πλασέ έξω από την περιοχή σημάδεψε τη γωνία για το 0-1, καταδικάζοντας τη Λίβερπουλ. Στο 90΄μάλιστα πρόσθεσε ένα ακόμα με πλασέ από κοντά για να τελειώσει ιδανικά μια αντεπίθεση των Παριζιάνων, οι οποίοι στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα είχαν αναγκάσει τους παίκτες του Σλοτ πρακτικά να παραδοθούν.

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Φρίμπονγκ (46΄Γκόμες, 67΄Ενγκουμόχα), Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκες, Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ (74΄Τζόουνς), Βιρτζ, Σομποσλάι, Εκιτικέ (31΄Σαλάχ), Ίσακ (46΄Χάκπο)

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες (38΄Ερναντές), Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί (81΄Μπεράλδο), Ζοάο Νέβες, Ντουέ (52΄Μπαρκολά), Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ

