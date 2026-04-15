Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη δίχως αντίκρισμα της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τελείωσε αυτό που ξεκίνησε στην Καταλονία. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε μπορεί να ηττήθηκε στην έδρα της από την Μπαρτσελόνα με 2-1, όμως χάρη στην «καθαρή» νίκη της στο Camp Nou με 2-0 πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Άρσεναλ - Σπόρτινγκ.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Φλικ ήταν ο Φεράν Τόρες με γκολ και ασίστ. Στο 4ο λεπτό ο Ισπανός επιθετικός έβγαλε σε τετ α τετ τον Γιαμάλ, ο οποίος δεν λάθεψε απέναντι από τον Μούσο και στο 24' εκμεταλλεύτηκε την κάθετη του Όλμο για το 0-2.

Δευτερόλεπτα αργότερα το ματς «πάγωσε» λόγω του τραυματισμού του Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος χτύπησε στη μύτη από τις τάπες του Μούσο. Το ματς συνεχίστηκε στο 29' και έπειτα από 2 λεπτά (31') ο Λούκμαν με εξ επαφής τελείωμα έπειτα από γύρισμα του Γιορέντε μείωσε σε 2-1 και διαμόρφωσε εκ νέου σκορ πρόκρισης.

Στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του Έρικ Γκαρθία για μαρκάρισμα στον Σόρλοθ.