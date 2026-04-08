Η Παρί Σεν Ζερμέν κυριάρχησε για 90 λεπτά απέναντι σε μια φοβισμένη Λίβερπουλ και με το τελικό 2-0 στο Παρίσι απέκτησε τον πρώτο λόγο για τα ημιτελικά του Champions League.

Η αλήθεια είναι πως το τελικό 2-0 ίσως να μην αντικατοπτρίζει την πλήρη εικόνα του αγώνα. Στην πραγματικότητα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μέχρι και κολακευτικό για τη Λίβερπουλ. Για 90 λεπτά άλλωστε η Παρί είχε επιβάλει πλήρη κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο και σφυροκοπούσε μια οχυρωμένη Λίβερπουλ που ολοκλήρωσε τον αγώνα χωρίς ούτε μια ευκαιρία! Ο Μαμαρντασβίλι ωστόσο άντεξε μέχρι ενός σημείου, με την Παρί να παίρνει τη νίκη με 2-0 και μαζί το προβάδισμα για τα ημιτελικά του Champions League, όπου ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει μια εκ των Μπάγερν/Ρεάλ.

Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να παραμένει περιέργως στον πάγκο, η Λίβερπουλ αποφάσισε να δώσει από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα στους γηπεδούχους και υποχώρησε στον αγωνιστικό χώρο, με το προβάδισμα των Παριζιάνων να μην αργεί να καταφτάσει. Μόλις στο 11΄ο Ντουέ γύρισε με πλάτη στην περιοχή, έκανε το σουτ από δύσκολη γωνία και με τη βοήθεια της κόντρας «κρέμασε» τον Μαμαρντασβίλι για το 1-0.

Οι παίκτες του Ενρίκε διατηρούσαν τα ηνία του αγώνα με συντριπτικά ποσοστά κατοχής απέναντι σε μια οχυρωμένη Λίβερπουλ, αλλά ο Μαμαρντασβίλι ήταν παρών στο ξαφνικό σουτ του Κβαρατσχέλια (32΄) και στο τετ-α-τετ με τον Ντουέ (37΄) για να κρατήσει ζωντανούς τους Reds στο πρώτο ημίχρονο. Το σκηνικό δεν άλλαξε και πολύ στο β΄μέρος, με την Παρί να αγγίζει ξανά το γκολ στο 54΄όταν ο Ντεμπελέ σημάδεψε ψηλά από το ύψος του πέναλτι με το τέρμα στο έλεός του.

Δέκα λεπτά αργότερα ωστόσο ο Κβαρατσχέλια ήταν πιο ψύχραιμος μπροστά από την εστία. Στο 65΄συγκεκριμένα κι έπειτα από τρομερή κάθετη του Ζοάο Νέβες στην πλάτη της άμυνας, ο Γεωργιανός βρέθηκε σε θέση βολής και σκόραρε το 2-0 σε κενό τέρμα, αφού πρώτα απέφυγε τον συμπατριώτη του, Μαμαρντασβίλι. Η λογική θα έλεγε πως το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού θα είχε ως πρωταγωνιστές του παίκτες του Σλοτ για να ξαναμπούν στο ματς, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να νιώθουν τυχεροί που δεν δέχθηκαν το 3-0.

Κάτι που χρωστάνε αρχικά στον Μαμαρντασβίλι ο οποίος στάθηκε και πάλι παρών στο πλασέ του Χακίμι στο 82΄, αλλά και στο κάθετο δοκάρι που σταμάτησε τον κεραυνό του Ντεμπελέ μέσα από την περιοχή τέσσερα λεπτά αργότερα για να κρατήσει το σκορ σε ύψη διαχειρίσιμα (;) ενόψει της ρεβάνς του «Άνφιλντ».

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Πάτσο, Μαρκίνιος, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ντεμπελέ, Ντουέ (78΄Λι-Κανγκ-Ιν), Κβαρατσχέλια

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Φρίμπονγκ (90΄+1΄Ενιόνι), Γκόμες, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκες (78΄Ρόμπερτσον), Μακ Άλιστερ, Σομποσλάι (78΄Τζόουνς), Χράφενμπερχ, Βιρτζ (78΄Χάκπο), Εκιτικέ (78΄Ίσακ)

