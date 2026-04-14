Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα: Έγραψαν το 2-0 οι Καταλανοί, απάντησαν άμεσα οι Μαδριλένοι
Κάτι λιγότερο από μισή ώρα αγώνα χρειάστηκε η Μπαρτσελόνα για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα στη Μαδρίτη. Μόλις στο 24΄ο Ντάνι 'Ολμο πέρασε την κάθετη στον Φεράν Τόρες, ο οποίος εκτέλεσε άψογα απέναντι από τον Μούσο κι έγραψε το 2-0 για τους Καταλανούς.
Ωστόσο η Ατλέτικο δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια και μείωσε στο σκορ στο 31. Σε εκείνο το σημείο ο Γιορέντε έκανε την παράλληλη μπαλιά στην καρδιά της άμυνας και ο Λούκμαν μείωσε από κοντά σε 2-1.
