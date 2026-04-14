Τις υπηρεσίες του Μπουκάγιο Σάκα θα στερηθεί η Άρσεναλ ενόψει της ρεβάνς με τη Σπόρτινγκ για τα προημιτελικά του Champions League, ενώ αμφίβολος είναι και ο Ράις.

Μεγάλη απώλεια για την Άρσεναλ! Οι Gunners δε θα έχουν στο... οπλοστάσιο τους τον Σάκα για τον επαναληπτικό με τη Σπόρτινγκ (15/4, 22:00) στο Λονδίνο, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί και η συμμετοχή του Ντέκλαν Ράις.

Οι Κανονιέρηδες κέρδισαν 1-0 με γκολ του Χάβερτς στα τελευταία λεπτά του πρώτου ματς στην Πορτογαλία και έχουν προβάδισμα πρόκρισης έναντι των Λιονταριών. Ο Αρτέτα έχει να αντιμετωπίσει τον... πονοκέφαλο της απουσίας του Άγγλου εξτρέμ, ενώ δεν αισθάνεται βέβαιος για την ετοιμότητα του Ράις, που είναι κομβικός για τον άξονα της ομάδας.

Υπενθυμίζουμε πως ο Σάκα αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα και έχει να αγωνιστεί με τους Λονδρέζους από τη διακοπή των εθνικών ομάδων, όπως συμβαίνει και με τον Τίμπερ.

Ο Ισπανός τεχνικός βλέπει σημαντικά κομμάτια του παζλ του συνόλου του να αντιμετωπίζουν θέματα τραυματισμών στην τελική ευθεία της σεζόν, όπου θα κριθούν οι κύριοι στόχοι της Άρσεναλ.

Να σημειώσουμε πως την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας ενόψει του δεύτερου προημιτελικού έχασαν οι Έντεγκαρντ και Καλαφιόρι.