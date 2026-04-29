Ατλέτικο - Άρσεναλ: Το δοκάρι του Γκριεζμάν
Η Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε κοντά στο 2-1 ενάντια στην Άρσεναλ, όμως το σουτ του Γκριεζμάν κατέληξε στο δοκάρι.
Μια ανάσα από την ολοκληρωτική ανατροπή σκηνικού έφτασε η Ατλέτικο Μαδρίτης ενάντια στην Άρσεναλ, με τον Γκριεζμάν να πιάνει με δυσκολία το σουτ μέσα από την περιοχή στο 63ο λεπτό αλλά την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι των Κανονιέρηδων.
@Photo credits: Associated Press
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.