Η διαιτησία του Ιστβάν Κόβακς στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο καταλανικό στρατόπεδο, φέρνοντας τον Ρουμάνο ρέφερι αντιμέτωπο ακόμα και με αποκλεισμό σημαντικά παιχνίδια της UEFA.

Η κύρια ένσταση αφορά στη φάση του 54ου λεπτού του ματς, όταν ο Πούμπιλ σταμάτησε την μπάλα με το χέρι, θεωρώντας πως η εκτέλεση του ελεύθερου από τον Μούσα θα έπρεπε να επαναληφθεί. Ο Κόβακς δεν καταλόγισε πέναλτι, ενώ ούτε ο VAR παρενέβη σε αυτή τη φάση.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με πρόσφατα δεδικασμένα, όπως η παρόμοια φάση στον αγώνα Κλαμπ Μπριζ-Άστον Βίλα το 2024, όπου η παράβαση εκεί τιμωρήθηκε κανονικά. Επιπλέον, ο Κόβακς ελέγχεται και για τη διαχείριση της φάσης του Κουμπαρσί, όπου χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR για να αναβαθμιστεί η αρχική κίτρινη κάρτα σε κόκκινη για το μαρκάρισμα στον Τζουλιάνο.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, παρόλο που ο Κόβακς ήταν υποψήφιος για τους ημιτελικούς του Europa ή του Conference League, πλέον θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα τεθεί εκτός ορισμών από την UEFA.