Σπόρτινγκ - Μπόντο: Τα γκολ των Γκονσάλβες-Σουάρες έστειλαν το ματς στην παράταση
Τα γκολ των Γκονσάλβες (61') και Σουάρες (78' πέν.) έκαναν το 3-0 για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και έστειλαν το ματς με την Μπόντο/Γκλιμτ στην παράταση.
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήταν ισοπεδωτική στο δεύτερο μέρος της ρεβάνς με την Μπόντο/Γκλιμτ για τους «16» του Champions League και με κοντινό σουτ του Γκονσάλβες στο 61' και εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σουάρες στο 78' έκανε το 3-0, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα και έστειλε το ματς στην παράταση!
