Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήταν ισοπεδωτική στο δεύτερο μέρος της ρεβάνς με την Μπόντο/Γκλιμτ για τους «16» του Champions League και με κοντινό σουτ του Γκονσάλβες στο 61' και εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σουάρες στο 78' έκανε το 3-0, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα και έστειλε το ματς στην παράταση!