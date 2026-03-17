Η Μάντσεστερ Σίτι καλείται απόψε (17/3, 22:00) να κάνει μια επική ανατροπή απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, και το Gazzetta σας θυμίζει τον θρίαμβο του 2023 με 4-0.

Μια τεραστίων διαστάσεων, τόσο από πλευράς σκορ, όσο και από πλευράς δυναμικής ανατροπή καλείται να κάνει απόψε (17/3, 22:00) η Μάντσεστερ Σίτι, που φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «πολίτες» με το εις βάρος τους 3-0 από το πρώτο ματς στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω από το τέλειο ματς, αν θέλουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους για πρόκριση στην οκτάδα του Champions League. Ένα σκορ με 4-0 τους δίνει το εισιτήριο, και η αλήθεια είναι πως η συγκεκριμένη συνθήκη έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν.

Πίσω στις 17 Μαϊου του 2023, οι δυο ομάδες παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο του «Έτιχαντ» (όπως και απόψε), μετά το ισόπαλο 1-1 της Μαδρίτης, εκείνη τη φορά όμως με φόντο τον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Κανείς δεν περίμενε αυτό που ακολούθησε, πόσω δε μάλλον ο πάντα χαλαρός Κάρλο Αντσελότι, που είδε απέναντί του τους γαλάζιους του Μάντσεστερ αποφασισμένους να γράψουν ιστορία. Ο Τιμπό Κουρτουά κράτησε το «μηδέν» με φοβερές αποκρούσεις σε προσπάθειες του Χάαλαντ, όμως στο 23' ο Μπερνάρντο Σίλβα βρέθηκε σε ιδανική θέση μέσα στην περιοχή και με άψογο τελείωμα νίκησε τον Βέλγο για το 1-0.

Λίγο αργότερα (35') η «βασίλισσα» άγγιξε το 1-1, αλλά η... βολίδα του Κρόος σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Έντερσον, ένα σημάδι για την εξέλιξη του ματς. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Σίλβα σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με το κεφάλι, για το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος η Ρεάλ απείλησε με φάουλ του Αλάμπα που έδιωξε δύσκολα ο Βραζιλιάνος κίπερ των γηπεδούχων (52'), ενώ ο Κουρτουά είπε ξανά «όχι» στον Χάαλαντ, με την μπάλα να χτυπάει και στο δοκάρι ύστερα από την απόκρουσή του (73'). Τελικά, τρία λεπτά μετά η μπάλα κατέληξε για 3η φορά στα δίχτυα των Μαδριλένων, όταν ο Μιλιτάο στην προσπάθειά του να διώξει, σημάδεψε λάθος.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 90'+1', με τον Χούλιαν Άλβαρες να πλασάρει άψογα από θέση τετ-α-τετ και να υπογράφει το εμφατικό 4-0 της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, που ονειρεύεται κάτι ανάλογο για την αποψινή βραδιά.