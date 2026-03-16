O Γκουαρδιόλα έδωσε ρεπό στους παίκτες πριν τον... τελικό με τη Ρεάλ

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα το πήγε ένα βήμα... παραπέρα, αφού λίγες ώρες πριν τον επαναλήπτικό με τη Ρεάλ έδωσε ρεπό στους παίκτες του.

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση ενόψει του επαναληπτικού αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (0-3) προχώρησε ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Καταλανός τεχνικός αποφάσισε να ακυρώσει την προγραμματισμένη προπόνηση της Σίτι, προσφέροντας μια ημέρα ξεκούρασης στους παίκτες του.

Η αγγλική ομάδα προπονήθηκε κανονικά την Κυριακή στις εγκαταστάσεις της, ωστόσο η κλασική προπόνηση της παραμονής του αγώνα - η οποία συνήθως περιλαμβάνει και ένα τέταρτο ανοιχτό στα μέσα ενημέρωσης- δεν πραγματοποιήθηκε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Καταλανός τεχνικός εφαρμόζει αυτή την τακτική. Τον περασμένο Νοέμβριο είχε πράξει το ίδιο πριν από τον αγώνα με την Ντόρτμουντ, με τη Σίτι να επικρατεί τότε με 4-1, ένα σκορ που θα ήταν ιδανικό και απέναντι στους Μαδριλένους, καθώς θα οδηγούσε την αναμέτρηση στην παράταση.

Παρότι οι αγγλικές ομάδες συνηθίζουν να προπονούνται στις εγκαταστάσεις τους είτε αγωνίζονται εντός είτε εκτός έδρας, η απουσία προπόνησης την παραμονή ενός τόσο σημαντικού αγώνα παραμένει κάτι σπάνιο, τόσο στο Champions League όσο και στα εγχώρια πρωταθλήματα.

Ο Καταλανός, πάντως, παρουσιάστηκε κανονικά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι, τονίζοντας: «Εάν δεν πιστεύουν στην πρόκριση στους 8 του Champions League, τότε να πάνε σπίτι τους, να μείνουν σπίτι τους».