Γκουαρδιόλα: «Όποιος δεν πιστεύει στην ανατροπή με τη Ρεάλ να καθίσει σπίτι του»

Ο Πεπ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους παίκτες του εν όψει της ρεβάνς του Champions League με τη Ρεάλ, ζητώντας να... μείνουν σπίτι τους εάν δεν πιστεύουν στην ανατροπή.

Η Μάντσεστερ Σίτι καλείται να αφήσει πίσω της το εφιαλτικό βράδυ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και να ανατρέψει όλα τα δεδομένα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης την Τρίτη (17/3). Το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα γνώρισε την ήττα με 3-0 στο πρωτο παιχνίδι για τους «16» του Champions League, με τον Βαλβέρδε να είναι σε εξαιρετική φόρμα σημειώνοντας χατ-τρικ.

Λίγες ώρες πριν το μεγάλο ντέρμπι στο Μάντσεστερ, ο Ισπανός κόουτς μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε στις πιθανότητες να προκριθούν στους «8», αλλά και στη νοοτροπία των παικτών του, που θα χρειαστεί να αναζητήσουν ένα θαύμα προκειμένου να ανατρέψουν το σκορ του πρώτου παιχνιδιού με τη Βασίλισσα.

Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς της Σίτι

«Εάν δεν πιστεύουν, είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι ενήλικοι, έχουν καλούς μισθούς, έχουν μαμά και μπαμπά και έχουν καλή μόρφωση. Εάν δεν πιστεύουν στην πρόκριση στους 8 του Champions League, τότε να πάνε σπίτι τους, να μείνουν σπίτι τους.

Πρέπει να προσπαθήσουμε. Τι έχουμε να χάσουμε; Σε αυτό το δωμάτιο, υπάρχει κάποιος που ποντάρει σε εμάς για να κάνουμε την ανατροπή κόντρα στην Ρεάλ; Ούτε ένας».