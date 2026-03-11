Απίθανα πράγματα από τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, που με ένα απίστευτο γκολ έκανε χατ τρικ πριν το ημίχρονο ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι!

Τρομακτική Ρεάλ Μαδρίτης, διαστημικός Φεντερίκο Βαλβέρδε! Ο Ουρουγουανός πρόλαβε να κάνει χατ τρικ πριν το ημίχρονο ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι, πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ στο 42ο λεπτό. Αφού ο Ντίαθ βρήκε τον συμπαίκτη του με εξαιρετικό σκάψιμο, εκείνος πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του και στη συνέχεια τελείωσε ιδανικά τη φάση, κάνοντας το 3-0 και βάζοντας φωτιά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου...