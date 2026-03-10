Βινίσιους: Το χαρτί της Ρεάλ στη μάχη με τη Σίτι

Ο Βινίσιους έχει δείξει ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του… πάνε και οι αριθμοί δείχνουν ότι βγάζει τον καλύτερό του εαυτό. Ο 25χρονος εξτρεμ με την απουσία του Μπαμπέ δεδομένη καλείται να σηκώσει το βάρος της Ρεάλ κόντρα στη Σίτι(11/3).

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει «ραντεβού» με τη Μάντσεστερ Σίτι (11/03, 22:00, Live από το Gazzetta) για τους «16» του Champions League, όμως τα προβλήματα τραυματισμών δε λείπουν για την ομάδα του Αρμπελόα. Είναι γνωστό εδώ και μέρες ότι ο Μπαπέ δεν υπολογίζεται, όπως και ο Καρέρας, ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα.

Το βάρος της Βασίλισσας ενόψει της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Σίτι πέφτει στον Βινίσιους και οι αριθμοί δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές βγάζουν τον καλύτερό του εαυτό. Στις τάξεις των Μερένχες όπως γράφει και η «As» υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Βραζιλιάνου εξτρέμ που μπορεί να κάνει τη ζημιά κόντρα στους Πολίτες.

Σίγουρα το στραβοπάτημα με τη Χετάφε (1-0) και το ματς με τη Θέλτα, όπου η «βασίλισσα» χαμογέλασε στο 90+5΄ με το γκολ του Βαλβέρδε, επισκίασαν μια κατά τα άλλα καλή (πρόσφατη) περίοδο για τον Βινίσιους. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από αυτά είχε πετύχει πέντε γκολ σε τέσσερις συνεχόμενους αγώνες (Οσασούνα και Ρεάλ Σοσιεδάδ (δύο)), καθώς και και στα δύο παιχνίδια κόντρα στη Μπενφίκα.

Ο 25χρονος έχει σίγουρα κέφια όταν παίζει στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο Βινίσιους είναι απαραίτητος για την επιτυχία της ομάδας και στις νοκ-άουτ φάσεις του Champions League εμφανίζεται σαν από μηχανής θεός όταν η ομάδα τον χρειάζεται περισσότερο. Για να γίνουμε αναλυτικότεροι, ο άλλοτε παίκτης της Φλαμένγκο έχει αγωνιστεί σε 20 νοκ-άουτ αναμετρήσεις με τη φανέλα της Ρεάλ και έχει σκοράρει ή μοιράσει ασίστ στις 17 από αυτές. Σε αυτά τα παιχνίδια έχει σκοράρει 14 γκολ και μοιράσει 12 ασίστ.

Στις τελευταίες οκτώ διοργανώσεις του Champions League, είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ στα νοκ-άουτ παιχνίδια. Είναι επίσης ο κορυφαίος πασέρ της διοργάνωσης. Ως σκόρερ, μόνο οι Μπενζεμά και Μπαπέ (18 γκολ ο καθένας), Έρλινγκ Χάαλαντ (16) και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (15) έχουν περισσότερα τέρματα. Ωστόσο, ο Βινίσιους είναι ο μόνος που έχει σκοράρει σε δύο τελικούς Champions League.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι μοιάζει σαν να είναι φτιαγμένος από ατσάλι και τα στατιστικά μιλάνε από μόνα τους. Με 3.102 λεπτά συμμετοχής, είναι ο δεύτερος παίκτης με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στη φετινή σεζόν, πίσω μόνο από τον Βαλβέρδε που μετρά 3.213 λεπτά. Σπάνια χάνει αγώνα λόγω τραυματισμού και είναι σχεδόν πάντα διαθέσιμος όταν τον χρειάζεται η ομάδα. Είναι σίγουρα εντυπωσιακό το γεγονός ότι από 389 αγώνες, έχει απουσιάσει μόλις σε 28!