Σιμεόνε: «Δεν είμαστε το φαβορί εναντίον της Τότεναμ, τερμάτισαν τέταρτοι στο Champions League»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε, στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Τότεναμ στο Champions League, «απέρριψε» τον τίτλο του φαβορί.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης, λίγα 24ώρα μετά τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, υποδέχεται σήμερα (10/03, 22:00) στο «Μετροπολιτάνο» την Τότεναμ, στα πλαίσια του πρώτου αγώνα για τους «16» του Champions League, με στόχο τη νίκη, η οποία θα της «σφραγίσει» το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», Ντιέγκο Σιμεόνε, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη του αγώνα χθες (09/03), αρνήθηκε να διεκδικήσει τον τίτλο του φαβορί ενόψει της αναμέτρησης με τα «σπιρούνια», τονίζοντας πως παρα τα όσα συμβαίνουν στον λονδρέζικο σύλλογο, κατάφεραν και τερμάτισαν στην 4η θέση της League Phase.

«Φαβορι; Εξαρτάται από το πώς το βλέπεις. Μην ξεχνάμε ότι η Τότεναμ τερμάτισε τέταρτη στο Champions League, ενώ εμείς προκριθήκαμε μέσα από τα πλέι οφ. Είναι σαφές ότι δεν είμαστε φαβορί».

«Σίγουρα έχουν πιο γρήγορο ρυθμό, απλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποιοι λένε ότι οι διαιτητές δεν σταματούν τόσο συχνά, αλλά μπορείτε να δείτε ότι ο ρυθμός είναι υψηλότερος από ό,τι στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία».

«Γνωρίζω τον προπονητή τους. Ήταν πάντα προπονητής που έδινε βάση στην επίθεση. Θα δούμε αύριο όμως τι θα γίνει. Μπορείτε να φανταστείτε καταστάσεις, αλλά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μέσα στο γήπεδο», πρόσθεσε ο Τσόλο.

Παρά τα λεγόμενα του Αργεντίνου τεχνικού, η πραγματικότητα είναι πως οι «κολτσονέρος» θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα που όσο δυνατή και αν είναι, στο εγχώριο πρωτάθλημα της αγωνίζεται για να αποφύγει τον υποβιβασμό, με ότι και αν αυτό συνεπάγεται.