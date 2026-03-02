Η UEFA τιμώρησε την Τότεναμ για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της

Η UEFA τιμώρησε την Τότεναμ για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς τριών οπαδών της στο ματς με την Άιντραχτ για το Champions League.

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ στην Τότεναμ, καθώς και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης των φιλάθλων της για έναν εκτός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα, με αναστολή ενός έτους, εξαιτίας ναζιστικών χαιρετισμών που πραγματοποίησαν τρεις οπαδοί της.

Η ποινή τελεί υπό αναστολή, ωστόσο ο βρετανικός σύλλογος βρίσκεται σε πειθαρχικό κλοιό, με τον κίνδυνο ενεργοποίησης της τιμωρίας σε περίπτωση υποτροπής.

Παράλληλα, οι Spurs προχώρησαν σε εσωτερικές πειθαρχικές κυρώσεις, ανακοινώνοντας την τιμωρία των τριών οπαδών που προέβησαν στις απαράδεκτες ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη. Συγκεκριμένα, οι τρεις εμπλεκόμενοι τέθηκαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό από όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου. Με τον τρόπο αυτό, ο λονδρέζικος σύλλογος απέστειλε σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή ρατσιστικής συμπεριφοράς.