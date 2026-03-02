Η UEFA τιμώρησε την Τότεναμ για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της
Η UEFA επέβαλε πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ στην Τότεναμ, καθώς και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης των φιλάθλων της για έναν εκτός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα, με αναστολή ενός έτους, εξαιτίας ναζιστικών χαιρετισμών που πραγματοποίησαν τρεις οπαδοί της.
Η ποινή τελεί υπό αναστολή, ωστόσο ο βρετανικός σύλλογος βρίσκεται σε πειθαρχικό κλοιό, με τον κίνδυνο ενεργοποίησης της τιμωρίας σε περίπτωση υποτροπής.
Παράλληλα, οι Spurs προχώρησαν σε εσωτερικές πειθαρχικές κυρώσεις, ανακοινώνοντας την τιμωρία των τριών οπαδών που προέβησαν στις απαράδεκτες ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Άιντραχτ στη Φρανκφούρτη. Συγκεκριμένα, οι τρεις εμπλεκόμενοι τέθηκαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό από όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου. Με τον τρόπο αυτό, ο λονδρέζικος σύλλογος απέστειλε σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή ρατσιστικής συμπεριφοράς.
𝗧𝗢𝗧𝗧𝗘𝗡𝗛𝗔𝗠 𝗔 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗡𝗗𝗨 𝟯 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗤𝗨𝗜 𝗢𝗡𝗧 𝗘𝗙𝗙𝗘𝗖𝗧𝗨𝗘́ 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗧𝗦 𝗡𝗔𝗭𝗜𝗦 𝗗𝗨𝗥𝗔𝗡𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗙𝗢𝗥𝗧.— Actu Foot (@ActuFoot_) March 2, 2026
Ils ont été suspendus pour une durée indéterminée.
@TheAthleticFC pic.twitter.com/pUnQfzvX4f
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.