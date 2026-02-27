Ράκιτιτς: Έδωσε μάχη με το μπαλάκι στην κλήρωση του Champions League
Η κλήρωση της φάσης των «16» του Champions League έβγαλε ματς και ματσάρες, με τον Ιβάν Ράκιτιτς πάντως, που συμμετείχε στη διαδικασία να περνάει δύσκολες ώρες! Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, βλέπετε, αδυνατούσε να ανοίξει το μπαλάκι το οποίο περιλάμβανε το όνομα της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Κροάτη να προσπαθεί να στεγνώσει τα χέρια του στο σακάκι του!
Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι της UEFA προσπάθησε να ξεαγχώσει τον άλλοτε χαφ της Μπαρτσελόνα και της Σεβίλλης, ο οποίος εξήγησε αμήχανα ότι «είναι η κρέμα», αναφερόμενος προφανώς σε κάποια αλοιφή που είχε χρησιμοποιήσει νωρίτερα.
Εντέλει, ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έσπευσε να βοηθήσει τον Ράκιτιτς, ξεσφίγγοντας το μπαλάκι, προκειμένου να συνεχιστεί η κλήρωση. Αναμενόμενα, το περιστατικό έγινε viral, με τον 38χρονο πάντως να περνάει μερικά δύσκολα δευτερόλεπτα!
Rakitić taken to struggletown during the Champions League knockout phase draw. 😂pic.twitter.com/Vx2Qo8MzCj https://t.co/LmShDlTF06— TheCroatian (@TheCroatian_) February 27, 2026
