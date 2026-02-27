Ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέδειξε τους κορυφαίους από πλευράς Ολυμπιακού δείχνοντας και σχετικούς πίνακες.

Ο ρεπόρτερ Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, παρέθεσε όλο το ρεπορτάζ στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten . Εκτός από το ρεπορτάζ ανέδειξε μέσα από πινακάκια τους τοπ παίκκτες των Πειραιωτών σε επίπεδο Champions League. Δείτε το σχετικό βίντεο με την ανάλυση για τους παίκτες του Ολυμπιακού που είχαν τα πρωτεία σε συγκεκριμένες στατιστικές κατηγορίες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.