Ο Λούκας Ποντόλσκι εδώ και χρόνια έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του και στον χώρο της εστίασης, ξεκινώντας από την Κολωνία. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ήταν το 2018 όταν ο Λούκας Ποντόλσκι , πολωνικής καταγωγής σταρ του ποδοσφαίρου και διεθνής επί σειρά ετών με την Γερμανία, άνοιξε το δικό του μαγαζί με ντονέρ και κεμπάμπ στην Κολωνία, ομάδα από τις υποδομές της οποίας αναδείχθηκε και έπαιξε στην συνέχεια. Ο 40χρονος άλλοτε διεθνής με την Γερμανία φορ αγωνίζεται πλέον σε μία από τις 2 πατρίδες του, την Πολωνία, με την Γκόρνικ Ζάμπρζε αλλά έχει πίσω του μία καριέρα έχοντας παίξει σε ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου, Άρσεναλ, Ίντερ και Γαλατά. Παίκτης που στην τροπαιοθήκη του έχει το Παγκόσμιο με τηυν Γερμανία το 2014, Πρωτάθλημα και Κύπελλο στην Γερμανία αλλά και Κύπελλο στην Αγγλία.

Ο Prinz Poldi ή Πρίγκηπας Πόλντι είναι το αγαπημένο παιδί της Κολωνίας. Με την φανέλα της έχει παίξει 181 φορές έχοντας 86 γκολ και 41 ασίστ. Είναι η ομάδα όπου έχει τις περισσόρερες συμμετοχές στην καριέρα του.

Το Gazzetta βρέθηκε στην Γερμανία φυσικά λόγω του αγώνα ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν. Βρέθηκε και στο ντονεράδικο του Ποντόλσκι που εξακολουθεί να μαζεύει πολύ κόσμο ενώ στις οθόνες που βρίσκονται μέσα στο μαγαζί παίζουν πλάνα από γκολ ή εντυπωσιακές φάσεις του Γερμανοπολωνού σταρ.

Η σχέση του Ποντόλσκι με το ντονέρ ενισχύθηκε από την θητεία του στην Τουρκία με την Γαλατά. Όταν πρωτοξεκίνησε δε αυτό το μαγαζί το project ήταν να έχει 3 ιδιοκτήτες: τον Ποντόλσκι και άλλους δύο. Γενικά μέσα από το ποδόσφαιρο ο Ποντόλσκι επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς καθώς με τα χρόνια έφτασε να έχει δική του μπουτίκ ρούχων με το όνομα Street Kicker αλλά και μαγαζί για παγωτό.

Η Κολωνία γενικότερα είναι μία πόλη με ιδιαίτερη ομορφιά. Ένα μνημείο της που αν και είναι Ναός λειτουργεί πλέον περισσότερο σαν είναι μουσείο είναι ο Ντομ ή Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας. Αποτελεί είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φημισμένα οικοδομήματα γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως. Πρόκειται για έναν ρωμαιοκαθολικό Ναός με Άγιο Προστάτη τον Απόστολο Πέτρο.

Το 1996 ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε ηλικίας και από κάθε γωνιά της Ευρώπης και όχι μόνο. Προτού μπούμε μας ζητήθηκε ευγενικά να βγάλουμε το σκουφί που φορούσαμε ενώ πίσω από τον Ναό υπάρχει χώρος και μαγαζί με αναμνηστικά προϊόντα αλλά και μηχάνημα που με 1 ευρώ και 5 λεπτά τυπώνει ένα νόμισμα με τα χαρακτηριστικά του Ναού. Ευτυχώς προλάβαμε να δούμε το εσωτερικό του Ναού καθώς την αμέσως επόμενη ημέρα έκλεισε πιθανότατα για λόγους συντήρησης.

Τρίτο σημείο ενδιαφέροντος η μία εκ των δύο μπουτίκ της Κολωνίας. Εάν και βρίσκεται μέσα στον σιδηροδομικό σταθμό της Κολωνίας έχει τα... πάντα. Από ρούχα, στιλό μέχρι και πετσέτες κουζίνας, με τις οποίες μπορεί κανείς να πλύνει πιάτα ή οτιδήποτε άλλο. Δείτε πιο κάτω τα πλάνα από την κάμερα του Gazzetta στην Κολωνία.