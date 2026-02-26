Παυλίδης: «Είμαι περήφανος για την ομάδα»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έστειλε το δικό του μήνυμά μετά τον αποκλεισμό της Μπενφίκα από το Champions League.

Η Μπενφίκα δεν κατάφερε να προκριθεί στους «16» του Champions League, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη ρεβάνς των play-offs και έτσι η πορεία της πορτογαλικής ομάδας στα αστέρια δεν συνεχίζεται.

Παρόλα αυτά ο Βαγγέλης Παυλίδης, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από το προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τον αποκλεισμό των Αετών αλλά έδωσε και το έναυσμα για τη μάχη στο πρωτάθλημα: «Αυτό που ξεκίνησε από τα play-offs στις 6 Αυγούστου, τελείωσε πριν τη φάση των ''16''. Κάποιες φορές δεν είναι αρκετό, αλλά η προσπάθεια, η πίστη και ενότητα ήταν εκεί. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα και τη μάχη που δώσαμε. Τώρα τα δίνουμε όλα για τις πιθανότητές μας στο πρωτάθλημα. Μαζί, Μπενφικίστας».

Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας του πορτογαλικού πρωταθλήματος με 55 βαθμούς και στο -7 από την πρωτοπόρο Πόρτο.