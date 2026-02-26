Παυλίδης: «Είμαι περήφανος για την ομάδα»
Η Μπενφίκα δεν κατάφερε να προκριθεί στους «16» του Champions League, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη ρεβάνς των play-offs και έτσι η πορεία της πορτογαλικής ομάδας στα αστέρια δεν συνεχίζεται.
Παρόλα αυτά ο Βαγγέλης Παυλίδης, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από το προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τον αποκλεισμό των Αετών αλλά έδωσε και το έναυσμα για τη μάχη στο πρωτάθλημα: «Αυτό που ξεκίνησε από τα play-offs στις 6 Αυγούστου, τελείωσε πριν τη φάση των ''16''. Κάποιες φορές δεν είναι αρκετό, αλλά η προσπάθεια, η πίστη και ενότητα ήταν εκεί. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα και τη μάχη που δώσαμε. Τώρα τα δίνουμε όλα για τις πιθανότητές μας στο πρωτάθλημα. Μαζί, Μπενφικίστας».
Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας του πορτογαλικού πρωταθλήματος με 55 βαθμούς και στο -7 από την πρωτοπόρο Πόρτο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.