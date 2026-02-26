Ο Ορελιέν Τσουαμενί αφιέρωσε τη νίκη-πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπενφίκα σε όσους στέκονται απέναντι στον ρατσισμό.

Με τον Βινίσιους Τζούνιορ να σκοράρει ξανά, να πανηγυρίζει με τον ίδιο τρόπο όπως στο «Ντα Λουζ» και να διαμορφώνει το τελικό σκορ, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-1 της Μπενφίκα και πήρε (με συνολικό 3-1) το εισιτήριο για τους «16» του Champions League.

Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα παρότι είδε τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν πρώτοι στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ισοφάρισε άμεσα με τον Ορελιέν Τσουαμενί και εν τέλει πήρε τη νίκη-πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Το παιχνίδι βέβαια ήταν από τα υψηλής επικινδυνότητας για την UEFA, λόγω κυρίως όσων συνέβησαν στην Πορτογαλία με την φερόμενη ρατσιστική επίθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι προς τον Βίνι και τα όσα ακολούθησαν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τσουαμενί φρόντισε να υπενθυμίσει πως πράγματα όπως η μάχη εναντίον των ρατσιστών, είναι πολύ πιο σπουδαία από το ποδόσφαιρο, αφιερώνοντας τη νίκη σε όσους μάχονται.

«Πολλά πράγματα, νομίζω υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από αυτόν τον αγώνα, από το ποδόσφαιρο. Ο Βινίσιους κρατάει την ψυχραιμία του και τη συγκέντρωσή του σε αυτό που έχει να κάνει. Αυτή είναι μια νίκη για όσους στέκονται απέναντι στον ρατσισμό».