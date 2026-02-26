Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Τσουαμενί αφιέρωσε τη νίκη σε όσους στέκονται απέναντι στον ρατσισμό (vid)
Με τον Βινίσιους Τζούνιορ να σκοράρει ξανά, να πανηγυρίζει με τον ίδιο τρόπο όπως στο «Ντα Λουζ» και να διαμορφώνει το τελικό σκορ, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-1 της Μπενφίκα και πήρε (με συνολικό 3-1) το εισιτήριο για τους «16» του Champions League.
Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα παρότι είδε τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν πρώτοι στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ισοφάρισε άμεσα με τον Ορελιέν Τσουαμενί και εν τέλει πήρε τη νίκη-πρόκριση στον επόμενο γύρο.
Το παιχνίδι βέβαια ήταν από τα υψηλής επικινδυνότητας για την UEFA, λόγω κυρίως όσων συνέβησαν στην Πορτογαλία με την φερόμενη ρατσιστική επίθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι προς τον Βίνι και τα όσα ακολούθησαν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τσουαμενί φρόντισε να υπενθυμίσει πως πράγματα όπως η μάχη εναντίον των ρατσιστών, είναι πολύ πιο σπουδαία από το ποδόσφαιρο, αφιερώνοντας τη νίκη σε όσους μάχονται.
«Πολλά πράγματα, νομίζω υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από αυτόν τον αγώνα, από το ποδόσφαιρο. Ο Βινίσιους κρατάει την ψυχραιμία του και τη συγκέντρωσή του σε αυτό που έχει να κάνει. Αυτή είναι μια νίκη για όσους στέκονται απέναντι στον ρατσισμό».
"This is a victory for everyone who stands against racism."— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 26, 2026
Aurelien Tchouameni reacts to Real Madrid knocking Benfica out of the Champions League. pic.twitter.com/EDQtYk7pcG
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.