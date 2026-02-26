Η Ρεάλ Μαδρίτης τιμώρησε αυστηρά οπαδό της, που προέβη σε ναζιστικό χαιρετισμό στο ματς του Champions League απέναντι στην Μπενφίκα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την αποβολή ενός οπαδού της, ο οποίος προέβη σε ναζιστικό χαιρετισμό στο ματς απέναντι στην Μπενφίκα για το Champions League. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με τους Αετούς, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της ασφάλειας του γηπέδου, η οποία εντόπισε και απομάκρυνε τον συγκεκριμένο οπαδό από τις κερκίδες του «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Η διοίκηση των Μαδριλένων πέραν του ότι επέβαλε μπαν στο συγκεκριμένο άτομο, προχώρησε και σε νομκικές διαδικασίες για την οριστική αναστολή της ιδιότητας του ως μέλος της ομάδας. Με επίσημη τοποθέτησή της, η Βασίλισσα καταδίκασε απερίφραστα κάθε έκφραση που παρακινεί σε βία και υποδαυλίζει τον ρατσισμό, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση ούτε στον αθλητισμό ούτε στην κοινωνία γενικότερα.

Παρά το ότι στην Ισπανία ο ναζιστικός χαιρετισμός δεν αποτελεί αυτομάτως ποινικό αδίκημα όπως στη Γερμανία, ο σύλλογος υπογράμμισε πως θα δείξει μηδενική ανοχή απέναντι στο συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο γίνεται εν μέσω μιας πολυτάραχης περιόδου για την ομάδα μετά το συμβάν με τον Βινίσιους και τον Πρεστιάνι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ζήτησε κατεπειγόντως από την Πειθαρχική Επιτροπή του Συλλόγου την έναρξη διαδικασίας άμεσης αναστολής της ιδιότητας μέλους για το άτομο που εντοπίστηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες να προβαίνει σε ναζιστικό χαιρετισμό. Το περιστατικό σημειώθηκε στον τομέα όπου βρίσκεται η "Grada", λίγες στιγμές πριν από την έναρξη της αναμέτρησης μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπενφίκα.

Το εν λόγω μέλος εντοπίστηκε από τους υπεύθυνους ασφαλείας του συλλόγου αμέσως μόλις εμφανίστηκε στην οθόνη και αποβλήθηκε άμεσα από το στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης καταδικάζει απερίφραστα αυτού του είδους τις χειρονομίες και εκφράσεις, οι οποίες υποκινούν τη βία και το μίσος στον αθλητισμό και την κοινωνία».

