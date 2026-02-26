Ασένθιο: «Απλώς τρομάξαμε, πάμε για τον επόμενο γύρο»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Ραούλ Ασένθιο στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, μετά τον τραυματισμό που μουδιάσε το Μπερναμπέου.

Το εισιτήριο για τους 16 του Champions League πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης, όπου κέρδισε τη Μπενφίκα του Παυλίδη με συνολικό σκορ 3-1 . Ωστόσο δεν έλειψαν τα προβλήματα, αφού έντονη ήταν δε η ανησυχία στο στρατόπεδο της Βασίλισσας με τον τραυματισμό του Ασένθιο στο 77'.

Πιο συγκεκριμένα, ο 22χρονος στόπερ συγκρούστηκε με τον Καμαβίνγκα και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο. Ο Ισπανός αμυντικός πήγε στο νοσοκομείο, όπου και έμεινε για ώρες, ώστε οι γιατροί να κάνουν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και να δουν τι έχει.

Μπορεί οι εικόνες να ήταν σοκαριστικές και να τρόμαξαν του φίλους των Μερένγκες όμως δεν θα υπάρξει πονοκέφαλος για την ομάδα του Αρμπελόα. Καθώς την επόμενη μέρα, ο Ασένθιο έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσους τον στήριξαν, ενώ παράλληλα τόνισε ότι είναι καλά. «Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα υποστήριξης! Απλά τρομάξαμε. Πάμε για τον επόμενο γύρο. HALA MADRID!!!», έγραψε ο 22χρονος Ισπανός.