Σε ματς θρίλερ, η Αταλάντα με πέναλτι του Σάμαρτζιτς στην τελευταία φάση του αγώνα επικράτησε της Ντόρτμουντ με 4-1 και προκρίθηκε στους «16».

Αυτό κι αν ήταν θρίλερ! Η Αταλάντα κέρδισε πέναλτι στην τελευταία φάση και ο Σάμαρτζιτς με τρομερή εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το 4-1 στέλνοντας την ομάδα του στους «16» και την Ντόρτμουντ εκτός διοργάνωσης. Οι Μπεργκαμάσκι με τρομερή εμφάνιση στο α' μέρος έβαλαν τις βάσεις και στο τέλος δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη.

H Aταλάντα μπήκε δυνατά, πίεσε και στο πεντάλεπτο είχε ήδη δείξει τις προθέσεις της. Στο 4' ο Ζαλάφσκι νικήθηκε από τον Κόμπελ, ωστόσο ένα λεπτό αργότερα ήρθε το γκολ. Ο Μπερνασκόνι άρχισε τη φάση, ο Σκαμάκα εκμεταλλεύθηκε την αμυντική αδράνεια των Βεστφαλών και σκόραρε από κοντά. Η Ντόρτμουντ αδυνατούσε να ανταποκριθεί στην ένταση, με την Αταλάντα να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην αναμέτρηση. Οι Μπεργκαμάσκι πίεσαν και στο 24' έχασαν μεγάλη ευκαιρία να σκοράρουν, αλλά ο Ζαλέφσκι νικήθηκε από τον Κόμπελ.

Η φιλοξενούμενη ομάδα βρήκε χώρους και σε τρία λεπτά έχασε δυο καλές ευκαιρίες, αλλά τόσο ο Γκιρασί όσο και Μπραντ δε βρήκαν δίχτυα. Αντίθετα, η Αταλάντα στην επόμενη φάση κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Ο Τζαπακόστα επιχείρησε σουτ από πολύ μακριά, η μπάλα κόντραρε στον Μπενσεμπαϊνί και κατέληξε στα δίχτυα.

Η Αταλάντα μπήκε δυνατά, αλλά την πρώτη καλή στιγμή του β' μέρους είχαν οι Βεστφαλοί, αφού στο 49' ο Καρνεσέκι είχε τρομερή επέμβαση στο σουτ του Γκιρασί. Πέντε λεπτά αργότερα η Ντόρτμουντ είχε και δοκάρι στο σουτ του Μπάιερ. Κόντρα στη ροή του ματς η Αταλάντα βρήκε δίχτυα! Ο Ντε Ρουν έκανε τη σέντρα και ο Πάσαλιτς με κεφαλιά πέτυχε το 3-0. Η είσοδος του Αντεγέμι άλλαξε την εικόνα των Βεστφαλών, οι οποίοι έγιναν πιο επιθετικοί.

Στο 74' ο Γκιρασί έχασε μεγάλη ευκαιρία για το γκολ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ήρθε το γκολ... ηρεμίας για την Ντόρτμουντ. Ο Τσουκουεμέκα τσίμπησε την μπάλα, ο Αντεγέμι συνέκλινε και με υπέροχο αριστερό πλασέ πέτυχε το 3-1. Η Αταλάντα προσπάθησε να αντιδράσει, βγήκε από την περιοχή της και στο 81' είχε τη μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει, αλλά το σουτ του Σάμαρτζιτς πέρασε μόλις άουτ. Οι γηπεδούχοι δεν άφησαν το ματς να πάει στην παράταση πίεσαν και η τελευταία φάση έκρινε τη μοίρα του ματς.

Ο Μπενσεμπαϊνί με... τακουνάκι στο κεφάλι του Κρστόβιτς έστειλε την Αταλάντα στην άσπρη βούλα. Ο Σάμαρτζιτς δεν μπορούσε να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη και με άψογη εκτέλεση διαμόρφωσε το 4-1.