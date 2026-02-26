Ο Μουρίνιο επέλεξε να δει μόνος του τον αγώνα μες στο λεωφορείο της ομάδας μακριά από τα βλέμματα των άλλων.

Η ρεβάνς του παιχνιδιού Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League, βρισκόταν στο επίκεντρο εξαιτίας όσων είχαν γίνει μεταξύ Βινίσιους και Πρεστιάνι στη Λισαβόνα.

Η UEFA απέκλεισε προσωρινά τον Αργεντινό και έτσι δεν είχε το δικαίωμα να αγωνιστεί στο «Μπερναμπέου», ενώ τιμωρημένος ήταν και ο Μουρίνιο.

Σύμφωνα με το Record Portugal, ο προπονητής των Αετών δεν επέλεξε τις εξέδρες του γηπέδου, αλλά ούτε το μπουθ, το οποίο είχε προετοιμαστεί για εκείνον. Αντιθέτως, αποφάσισε να δει τον αγώνα μόνος του μες στο λεωφορείο της ομάδας, χωρίς να τον... ενοχλεί κανείς.

Η Βασίλισσα τελικά επικράτησε με 2-1 και απέκλεισε τους Αετούς από τη συνέχεια της διοργάνωσης.