Μουρίνιο: Επέλεξε να δει τον αγώνα με τη Ρεάλ μέσα στο λεωφορείο της Μπενφίκα!
Η ρεβάνς του παιχνιδιού Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League, βρισκόταν στο επίκεντρο εξαιτίας όσων είχαν γίνει μεταξύ Βινίσιους και Πρεστιάνι στη Λισαβόνα.
Η UEFA απέκλεισε προσωρινά τον Αργεντινό και έτσι δεν είχε το δικαίωμα να αγωνιστεί στο «Μπερναμπέου», ενώ τιμωρημένος ήταν και ο Μουρίνιο.
Σύμφωνα με το Record Portugal, ο προπονητής των Αετών δεν επέλεξε τις εξέδρες του γηπέδου, αλλά ούτε το μπουθ, το οποίο είχε προετοιμαστεί για εκείνον. Αντιθέτως, αποφάσισε να δει τον αγώνα μόνος του μες στο λεωφορείο της ομάδας, χωρίς να τον... ενοχλεί κανείς.
Η Βασίλισσα τελικά επικράτησε με 2-1 και απέκλεισε τους Αετούς από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Mourinho is, according to @Record_Portugal, watching the game here— Guillem Balague (@GuillemBalague) February 25, 2026
There was a radio booth prepared for him but he decided to stay in the club bus
📷 @ZorroElDiez pic.twitter.com/0REg4SYhMA
