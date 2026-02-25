Χάος επικράτησε στους δρόμους της Μαδρίτης με τους αστυνομικούς να έρχονται σε σύγκρουση με οπαδούς της Μπενφίκα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (25/2) την Μπενφίκα για τη ρεβάνς των play-offs του Champions League και η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη πριν την αναμέτρηση.

Το κλίμα είναι ήδη βαρύ εξαιτίας όσων συνέβησαν μεταξύ Βινίσιους και Πρεστιάνι στο «Ντα Λουζ», με την ένταση να κορυφώνεται και έξω από το «Μπερναμπέου».

Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά media, οπαδοί της πορτογαλικής ομάδας συγκρούστηκαν με αστυνομικούς έξω από το γήπεδο με τις Αρχές να προσπαθούν να διασπάσουν το πλήθος. Οι φίλαθλοι της Μπενφίκα καταγγέλλουν για υπερβολική χρήση βίας, ενώ μερικοί τραυματίστηκαν και χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.