Οπαδός της Μπενφίκα που βρέθηκε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου φωτογραφήθηκε με μπανάνες μπροστά σε τοιχογραφία του Βινίσιους, προκαλώντας αντιδράσεις.

Μία ακόμη ρατσιστική επίθεση σε βάρος του Βινίσιους καταγράφηκε, αυτή τη φορά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρει το Portal LeoDias, οπαδός της Μπενφίκα εθεάθη να κρατάει μπανάνες μπροστά από τοιχογραφία του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης!

Το σχετικό δημοσίευμα, το οποίο περιλαμβάνει και βίντεο με την επαίσχυντη πράξη, αναφέρει ότι ο άντρας, που φορούσε κασκόλ του πορτογαλικού συλλόγου, ζήτησε από το γιο του να τον... απαθανατίσει στην ντροπιαστική αυτή πόζα. Στο σημείο έτυχε να βρίσκονται Βραζιλιάνοι, οι οποίοι τράβηξαν το βίντεο και ενημέρωσαν τους ανθρώπους της ασφάλειας.

Η εξέλιξη του περιστατικού δεν έγινε γνωστή, καθώς μετά την επέμβαση των αρμοδίων οι μάρτυρες δεν βρίσκονταν πια στο σημείο, με τους τελευταίους να αναφέρουν ότι «ο στόχος της βιντεοσκόπησης του περιστατικού είναι για να δείξουμε πως τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές. Ήταν μια στιγμή που μας άφησε άφωνους αλλά που απαιτεί να ακουστεί η φωνή μας».