Ολυμπιακός: Ο κόσμος του μέσα από τα video του Gazzetta στην Γερμανία
Για άλλη μία φορά ο κόσμος του Ολυμπιακού έδωσε ρεσιτάλ. Για ακόμα έναν εκτός έδρας αγώνα των Πειραιωτών ήταν εκεί και στο πλευρό του και φυσικά παρά το 0-2 του πρώτου αγώνα με την Λεβερκούζεν.
Σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο όπως αυτό της Λεβερκούζεν και με τον κόσμο των Γερμανών να φτιάχνει την δική του ατμόσφαιρα οι φίλοι των Πειραιωτών ξεκινώντας από πριν την έναρξη του αγώνα δεν σταμάτησαν να στηρίζουν την αγαπημένη τους ομάδα και να της δίνουν ώθηση.
Νωρίτερα μέσα στην ημέρα του αγώνα και συγκεκριμένα τρεις ώρες πριν την σέντρα (19.00) οι φίλοι των Ερυθρολεύκων είχαν συγκεντρωθεί σε πλατεία κοντά στο γήπεδο και με την φωνή τους και τα συνθήματά τους έδωσαν παλμό και δυναμική. Δείτε τα βίντεο του Gazzetta με τον κόσμο των Πειραιωτών πριν το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός, στην διάρκεια του αγώνα αλλά και μετά το τέλος του.
🔴🔥 Σε Πειραιά έχουν μεταμορφώσει το Λεβερκούζεν οι φίλοι του Ολυμπιακού!
🇩🇪 Αποστολή στην Γερμανία: Δημήτρης Τομαράς#OlympiacosFC pic.twitter.com/Ql0Qz4C81w— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 24, 2026
🔴🙌 Οι 4.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν δώσει βροντερό παρών στην «BayArena»!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 24, 2026
🇩🇪 Αποστολή στην Γερμανία: Δημήτρης Τομαράς#OlympiacosFC pic.twitter.com/mglZuAQGQ5
🔴🙌 Οι φίλοι των ερυθρόλευκων με την φωνή τους προσπαθούν να στηρίξουν την ομάδα τους, ώστε να κάνουν το θαύμα κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν!
🇩🇪 Αποστολή στην Γερμανία: Δημήτρης Τομαράς#OlympiacosFC pic.twitter.com/TfxixnoFwX— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 24, 2026
🔴🙌 Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών δεν σταματάνε να τραγουδούν στην «BayArena» δημιουργώντας ατμόσφαιρα «Γ.Καραϊσκάκης»#OlympiacosFC pic.twitter.com/ivia6WaWM5— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 24, 2026
🔴🙌 Οι φίλοι των ερυθρόλευκων, παρά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Ευρώπη, τραγουδούσαν το « είσαι στο μυαλό» παρέα με τους παίκτες!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 24, 2026
🇩🇪 Aποστολή στην Γερμανία: Δημήτρης Τομαράς#OlympiacosFC pic.twitter.com/3ljZnarMMq
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.