Ο κόσμος του Ολυμπιακού ανέδειξε ξανά την δυναμική του στην εξέδρα. Δείτε τα πλάνα του Gazzetta από την Γερμανία. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Για άλλη μία φορά ο κόσμος του Ολυμπιακού έδωσε ρεσιτάλ . Για ακόμα έναν εκτός έδρας αγώνα των Πειραιωτών ήταν εκεί και στο πλευρό του και φυσικά παρά το 0-2 του πρώτου αγώνα με την Λεβερκούζεν.

Σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο όπως αυτό της Λεβερκούζεν και με τον κόσμο των Γερμανών να φτιάχνει την δική του ατμόσφαιρα οι φίλοι των Πειραιωτών ξεκινώντας από πριν την έναρξη του αγώνα δεν σταμάτησαν να στηρίζουν την αγαπημένη τους ομάδα και να της δίνουν ώθηση.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα του αγώνα και συγκεκριμένα τρεις ώρες πριν την σέντρα (19.00) οι φίλοι των Ερυθρολεύκων είχαν συγκεντρωθεί σε πλατεία κοντά στο γήπεδο και με την φωνή τους και τα συνθήματά τους έδωσαν παλμό και δυναμική. Δείτε τα βίντεο του Gazzetta με τον κόσμο των Πειραιωτών πριν το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός, στην διάρκεια του αγώνα αλλά και μετά το τέλος του.

