Φίλοι του Ολυμπιακού δημιούργησαν ατμόσφαιρα... «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στους δρόμους του Λεβερκούζεν, πριν τη ρεβάνς. Αποστολή στη Γερμανία: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τη δύσκολη αποστολή να ανατρέψει την ήττα του από τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο, με 2-0, στη ρεβάνς της BayArena (24/2, 22:00), ώστε να πετύχει την απόλυτη ανατροπή και να προκριθεί στους «16» του Champions League.

Στην πόλη που βρίσκεται στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας υπάρχει έντονο ερυθρόλευκο χρώμα, καθώς στο γήπεδο θα βρεθούν περισσότεροιαπό 4.000 φίλοι των Πειραιωτών. Μπορεί οι Ασπιρνίνες να διέθεσαν περίπου 2.000 εισιτήρια στους φιλοξενούμενους, όμως οι Έλληνες οπαδοί μπορούσαν να προμηθευτούν εισιτήρια και σε άλλες θύρες.

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα φίλοι του Ολυμπιακού έχουν... μεταμορφώσει το Λεβερκούζεν σε Πειραιά, με συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα.