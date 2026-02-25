Έσε: «Είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά μας»

Οι δηλώσεις του Σαντιάγκο Έσε μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν, στα Play Offs των «16» του Champions League.

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή στη Λεβερκούζεν, καθώς έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) με τους Γερμανούς και σε συνδυασμό με την ήττα με 2-0 στο Φάληρο αποκλείστηκε από το Champions League. Ο βασικός και στα δύο ματς, Σαντιάγκο Έσε, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και εξέφρασε την περηφάνια του για την πορεία της ομάδας του στην κορυφαία διαασυλλογική διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Σαντιάγκο Έσε

«Πρέπει να συνεχίσουμε παρακάτω, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όμως δεν μετανιώνουμε για τίποτα και πρέπει να είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά μας. Πήραμε την κατοχή απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και το μόνο που μας έλειψε ήταν το γκολ.

Είμαστε ικανοποιημένοι από όλη μας την πορεία και την προσπάθεια που κάναμε σήμερα. Παίξαμε με τρεις μέσους για να κλέψουμε περισσότερες μπάλες απέναντι σε μια ομάδα που χτίζει από πίσω το παιχνίδι της.

Κλέψαμε πολλές φορές την κατοχή. Δεν έχω συνηθίσει να παίζω σε αυτή τη θέση, αλλά είμαι πάντα έτοιμος να παίξω όπου μου ζητηθεί».

