Γκαρθία: «Ένα γκολ θα μας έδινε ώθηση, στρέφουμε την προσοχή μας στο πρωτάθλημα»

Οι δηλώσεις του Ντάνι Γκαρθία μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Champions League.

Ο Ολυμπιακός έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν και αποκλείστηκε από το Champions League. Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στην Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στο γκολ που δεν ήρθε, στο στόχο του πρωταθλήματος και στον κόσμο των Πειραιωτών.

Οι δηλώσεις του Ντάνι Γκαρθία

«Ήρθαμε εδώ για να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα, παρότι γνωρίζαμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο. Νομίζω πως αν είχαμε πετύχει ένα γκολ, θα μας έδινε ώθηση να συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα το παιχνίδι, όμως δεν τα καταφέραμε.

Το κάναμε για τον κόσμο μας και για εμάς. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από το να στρέψουμε όλη τη συγκέντρωση και την ενέργειά μας στο πρωτάθλημα και να κερδίσουμε τα παιχνίδια μας εκεί.

Από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ μου είχαν πει πόσο υπέροχοι είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού και το διαπιστώνω κάθε φορά που αγωνιζόμαστε, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Από την πλευρά μας, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους ανταμείβουμε με τις εμφανίσεις μας στον αγωνιστικό χώρο και αυτό θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε».