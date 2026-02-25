Η Μπόντο/Γκλιμτ γράφει τη μία χρυσή σελίδα μετά την άλλη, παίζοντας μόνο στο Champions League εδώ και σχεδόν τρεις μήνες.

Στις 30 Νοεμβρίου, η Βίκινγκ ολοκλήρωνε μία γιγαντιαία χαλάστρα στην Μπόντο/Γκλιμτ, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Eliteserien και σπάζοντας έτσι το σερί της ομάδας του Κγέτιλ Κνούτσεν μετά από δύο χρόνια.



Έκτοτε, η Μπόντο/Γκλιμτ είχε να δώσει αγώνες μονάχα για το Champions League, με τη συγκομιδή δύο βαθμών σε πέντε αγωνιστικές να είναι απαγορευτική για όνειρα για το κάτι παραπάνω. Κι όμως... Παίζοντας από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος Νορβηγίας και μετά μονάχα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και με αντιπάλους αποκλειστικά από το ευρωπαϊκό top-4 (ούτε καν top-5…) οι Σκανδιναβοί έχουν κάνει ένα αδιανόητο σερί που τους έχει φέρει στους «16»!



Όλα άρχισαν με το απροσδόκητο 2-2 με την Ντόρτμουντ στη Βεστφαλία στις 10 Δεκεμβρίου, με το ασύλληπτο 2/2 ενάντια σε Μάντσεστερ Σίτι και Ατλέτικο Μαδρίτης τον Ιανουάριο να στέλνει από το πουθενά την Μπόντο στα playoffs με μόλις εννέα βαθμούς και στην ισοβαθμία με άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά κλαμπ.



Τι ακολούθησε; Ένα ακόμη 2/2, αυτή τη φορά ενάντια στην περσινή φιναλίστ, Ίντερ! Με λίγα λόγια, από τον Δεκέμβριο και μετά, το σύνολο του Κνούτσεν έχει 4-1-0 ενάντια σε Άγγλους, Ιταλούς και Ισπανούς, μετρώντας τη δεδομένη χρονική στιγμή τέσσερις συνεχόμενες νίκες.



Για να βρει κανείς την τελευταία φορά που μια ομάδα εκτός top-5 έκανε κάτι τέτοιο ενάντια σε ομάδες των χωρών που απαρτίζουν την πεντάδα αυτή, πρέπει να πάει πίσω στο Κύπελλο Πρωταθλητριών της σεζόν 1971/72, όταν το έκανε ο Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ, κατακτώντας το τρόπαιο...