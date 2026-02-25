Μπόντο/Γκλιμτ: Το αδιανόητο κατόρθωμα κόντρα στην ευρωπαϊκή ελίτ
Στις 30 Νοεμβρίου, η Βίκινγκ ολοκλήρωνε μία γιγαντιαία χαλάστρα στην Μπόντο/Γκλιμτ, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Eliteserien και σπάζοντας έτσι το σερί της ομάδας του Κγέτιλ Κνούτσεν μετά από δύο χρόνια.
Έκτοτε, η Μπόντο/Γκλιμτ είχε να δώσει αγώνες μονάχα για το Champions League, με τη συγκομιδή δύο βαθμών σε πέντε αγωνιστικές να είναι απαγορευτική για όνειρα για το κάτι παραπάνω. Κι όμως... Παίζοντας από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος Νορβηγίας και μετά μονάχα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και με αντιπάλους αποκλειστικά από το ευρωπαϊκό top-4 (ούτε καν top-5…) οι Σκανδιναβοί έχουν κάνει ένα αδιανόητο σερί που τους έχει φέρει στους «16»!
Όλα άρχισαν με το απροσδόκητο 2-2 με την Ντόρτμουντ στη Βεστφαλία στις 10 Δεκεμβρίου, με το ασύλληπτο 2/2 ενάντια σε Μάντσεστερ Σίτι και Ατλέτικο Μαδρίτης τον Ιανουάριο να στέλνει από το πουθενά την Μπόντο στα playoffs με μόλις εννέα βαθμούς και στην ισοβαθμία με άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά κλαμπ.
Τι ακολούθησε; Ένα ακόμη 2/2, αυτή τη φορά ενάντια στην περσινή φιναλίστ, Ίντερ! Με λίγα λόγια, από τον Δεκέμβριο και μετά, το σύνολο του Κνούτσεν έχει 4-1-0 ενάντια σε Άγγλους, Ιταλούς και Ισπανούς, μετρώντας τη δεδομένη χρονική στιγμή τέσσερις συνεχόμενες νίκες.
Για να βρει κανείς την τελευταία φορά που μια ομάδα εκτός top-5 έκανε κάτι τέτοιο ενάντια σε ομάδες των χωρών που απαρτίζουν την πεντάδα αυτή, πρέπει να πάει πίσω στο Κύπελλο Πρωταθλητριών της σεζόν 1971/72, όταν το έκανε ο Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ, κατακτώντας το τρόπαιο...
4 - Bodø/Glimt are the first team from outside of Europe’s big five leagues to win four consecutive games in a European Cup/UEFA Champions League campaign against opponents from those leagues (England, Spain, Germany, Italy & France) since Ajax in 1971-72, who won the European… pic.twitter.com/O1jRpTwtDN— OptaJoe (@OptaJoe) February 24, 2026
