Ένας οπαδός της Μπόντο/Γκλιμτ κουρεύτηκε στην κερκίδα για να πανηγυρίσει τη μεγάλη νίκη επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Την ώρα που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αδυνατεί να φτάσει τις πέντε συνεχόμενες νίκες και ο γνωστός της οπαδός βλέπει τα μαλλιά του να μακραίνουν ολοένα και περισσότερο, η Μπόντο/Γκλιμτ μετρά 5/5 στο... Champions Lεague, όπου έχει καθαρίσει κατά σειρά Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ίντερ (δις) και, εσχάτως, Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Οι οπαδοί των Νορβηγών ζουν το δικό τους όνειρο βλέποντας την ομάδα τους να κατατροπώνει το ένα μεγαθήριο μετά το άλλο και ένας εξ αυτών έκανε το κομμάτι του, καθώς κουρεύτηκε στο γήπεδο μετά το τρίτο γκολ επί των Πορτογάλων. Αναμενόμενα, το σχετικό βίντεο έγινε viral, με πολλούς να αναφέρουν πως δεν πρέπει να το δει ο φίλος της Γιουνάιτεντ, Φρανκ - αν και κατά πάσα πιθανότητα, αυτό συνέβη πολύ γρήγορα...