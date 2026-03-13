Μπόντο/Γκλιμτ: Οπαδός πανηγύρισε τη νίκη με κούρεμα στην κερκίδα
Την ώρα που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αδυνατεί να φτάσει τις πέντε συνεχόμενες νίκες και ο γνωστός της οπαδός βλέπει τα μαλλιά του να μακραίνουν ολοένα και περισσότερο, η Μπόντο/Γκλιμτ μετρά 5/5 στο... Champions Lεague, όπου έχει καθαρίσει κατά σειρά Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ίντερ (δις) και, εσχάτως, Σπόρτινγκ Λισαβόνας!
Οι οπαδοί των Νορβηγών ζουν το δικό τους όνειρο βλέποντας την ομάδα τους να κατατροπώνει το ένα μεγαθήριο μετά το άλλο και ένας εξ αυτών έκανε το κομμάτι του, καθώς κουρεύτηκε στο γήπεδο μετά το τρίτο γκολ επί των Πορτογάλων. Αναμενόμενα, το σχετικό βίντεο έγινε viral, με πολλούς να αναφέρουν πως δεν πρέπει να το δει ο φίλος της Γιουνάιτεντ, Φρανκ - αν και κατά πάσα πιθανότητα, αυτό συνέβη πολύ γρήγορα...
BUZZCUTS FOR BODO💈— Men in Blazers (@MenInBlazers) March 12, 2026
One Bodo/Glimt fan had his head shaved in the stands after the Norwegian side went up 3-0 over Sporting CP in the Champions League.
If Bodo advance to the quarters, what's next? A tattoo in the away end? 😅pic.twitter.com/I2cVocynkQ
