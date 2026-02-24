Ατλέτικο - Κλαμπ Μπριζ: Χατ τρικ ο Σόρλοθ και 4-1
Ασταμάτητος ο Σόρλοθ, έκανε το 4-1 για την Ατλέτικο Μαδρίτης σημειώνοντας χατ τρικ ενάντια στην Κλαμπ Μπριζ.
Απόλυτος πρωταγωνιστής για την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Σόρλοθ, με τον Νορβηγό φορ να κάνει χατ τρικ διαμορφώνοντας το 4-1 ενάντια στην Κλαμπ Μπριζ με μονοκόμματο σουτ μετά από μπαλιά του Ρουτζέρι στο 87'!
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
