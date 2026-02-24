Ατλέτικο - Κλαμπ Μπριζ: Εξαιρετική ομαδική ενέργεια και γκολ ο Σόρλοθ
Ο Σόρλοθ σκόραρε ξανά για το 3-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης ενάντια στην Κλαμπ Μπριζ.
Αγκαλιά με την νίκη-πρόκριση ενάντια στην Κλαμπ Μπριζ έφερε την Ατλέτικο Μαδρίτης ο Σόρλοθ, που μετά από εξαιρετική ομαδική ενέργεια των συμπαικτών του και γύρισμα του Λούκμαν, έκανε το 3-1 από κοντά στο 76ο λεπτό.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
