Ο Ντάνιελ Ποντένσε δε βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, στη Γερμανία.

Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, για τα Play Offs των «16» του Champions League. Ο λόγος για τον Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος δεν βρίσκεται ούτε στον πάγκο.

Οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη Γερμανία με 24 παίκτες και αυτός που εν τέλει δεν μπήκε στην αποστολή είναι ο Πορτογάλος εξτρέμ, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι γνωστός ο λόγος της απουσίας του.

Ο βραχύσωμος winger ήταν βασικός στο πρώτο ματς με τη Λεβερκούζεν και αγωνίστηκε για 64 λεπτά, ενώ το περασμένο Σάββατο δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Παναιτωλικό, λόγω καρτών.

Σε αυτό το πλαίσιο μοναδικοί ακραίοι επιθετικοί στην αποστολή είναι ο (βασικός) Ζέλσον Μαρτίνς και ο (αναπληρωματικός) Αντρέ Λουίζ, ενώ στην αρχική ενδεκάδα χρησιμοποιείται σε ρόλο εξτρέμ ο Τσικίνιο.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς,Ταρέμι.

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Καμπί, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Μπρούνο.