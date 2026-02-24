Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανάκτησε το προβάδισμα απέναντι στη Μπριζ, όταν στο 48΄ο Τζόνι Καρντόσο σημάδεψε τη γωνία με δυνατό σουτ για το 2-1.

Ξανά μπροστά η Ατλέτικο στο «Μετροπολιτάνο»! Οι Μαδριλένοι ανάκτησαν το προβάδισμα του αγώνα απέναντι στη Μπριζ νωρίς στο β΄μέρος χάρη σε υπογραφή του Τζόνι Καρντόσο. Στο 48΄συγκεκριμένα ο Αμερικανός κοντρόλαρε άψογα έξω από την περιοχή κι εκτέλεσε με δύναμη στη γωνία του Μινιολέ για να βάλει μπροστά τους Ισπανούς με 2-1 απέναντι στην ομάδα του Χρήστου Τζόλη.