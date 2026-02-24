Τζόλης: Βασικός για τη Μπριζ στη Μαδρίτη κόντρα στην Ατλέτικο
Στην προηγούμενη μεταξύ τους κόντρα αποτέλεσε το πρόσωπο που κράτησε όρθια στη Μπριζ. Με γκολ του Χρήστου Τζόλη στο 89΄η Μπριζ ισοφάρισε σε 3-3 την Ατλέτικο Μαδρίτης και μηδένισε το κοντέρ ενόψει της ρεβάνς στη Μαδρίτη, από την οποία θα κριθεί η πρόκριση στη φάση των «16» του Champions League.
Μια εβδομάδα αργότερα ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται και πάλι στην ενδεκάδα των Βέλγων και θα παραταχθεί από την αρχή στον αγωνιστικό χώρο του «Μετροπολιτάνο».
Una misión. Un equipo. 🔵⚫️— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 24, 2026
