Στο αρχικό σχήμα της Μπριζ βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης για τη ρεβάνς των play-offs της Μπριζ απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στην προηγούμενη μεταξύ τους κόντρα αποτέλεσε το πρόσωπο που κράτησε όρθια στη Μπριζ. Με γκολ του Χρήστου Τζόλη στο 89΄η Μπριζ ισοφάρισε σε 3-3 την Ατλέτικο Μαδρίτης και μηδένισε το κοντέρ ενόψει της ρεβάνς στη Μαδρίτη, από την οποία θα κριθεί η πρόκριση στη φάση των «16» του Champions League.

Μια εβδομάδα αργότερα ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται και πάλι στην ενδεκάδα των Βέλγων και θα παραταχθεί από την αρχή στον αγωνιστικό χώρο του «Μετροπολιτάνο».