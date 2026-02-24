Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor, το «Ξέρεις από μπάλα» και το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός
Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, ξεχωρίζει το δεύτερο ματς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μπάγερ Λεβερκούζεν, που θα κρίνει και το εισιτήριο για τους «16» του Champions League.
Οι Ερυθρόλευκοι έχουν ταξιδέψει στη Γερμανία για τη ρεβάνς με τις Ασπιρίνες, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2, αλλά και από τη συχνότητα του ΜEGA.
Πριν το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δείτε όλες τις προβλέψεις για την ενδεκάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τις εξελίξεις στη Stoiximan Super League στους Galacticos by Interwetten, στις 14:00.
Αμέσως μετά, ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet στις 16:00 για όλα τα νέα πριν την έναρξη της 29ης αγωνιστικής της Euroleague.
Στα υπόλοιπα ματς του Champions League, η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Μπριζ στις 19:45 (Cosmote Sport 7), η Νιούκαστλ την Καραμπάχ (22:00, Cosmote Sport 5) και η Ίντερ την Μπόντο Γλιμτ (22:00, Cosmote Sport 3).
Μετά την ολοκλήρωση της δράσης στην Ευρώπη και το ματς του Ολυμπιακού, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (00:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Gazz Floor by Novibet (16:00, Gazzetta Youtube)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Κλαμπ Μπριζ (19:45, Cosmote Sport 7)
- Νιούκαστλ - Καραμπάχ (22:00, Cosmote Sport 5)
- Ίντερ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00, Cosmote Sport 3)
- Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός (22:00, Cosmote Sport 2, MEGA)
- Ξέρεις από μπάλα (00:00, Gazzetta Youtube)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.