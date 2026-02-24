Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League.

Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, ξεχωρίζει το δεύτερο ματς ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Μπάγερ Λεβερκούζεν, που θα κρίνει και το εισιτήριο για τους «16» του Champions League.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν ταξιδέψει στη Γερμανία για τη ρεβάνς με τις Ασπιρίνες, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2, αλλά και από τη συχνότητα του ΜEGA.

Πριν το κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, δείτε όλες τις προβλέψεις για την ενδεκάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τις εξελίξεις στη Stoiximan Super League στους Galacticos by Interwetten, στις 14:00.

Αμέσως μετά, ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet στις 16:00 για όλα τα νέα πριν την έναρξη της 29ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στα υπόλοιπα ματς του Champions League, η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Μπριζ στις 19:45 (Cosmote Sport 7), η Νιούκαστλ την Καραμπάχ (22:00, Cosmote Sport 5) και η Ίντερ την Μπόντο Γλιμτ (22:00, Cosmote Sport 3).

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης στην Ευρώπη και το ματς του Ολυμπιακού, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα» (00:00) με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν όλα όσα είδαμε.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας