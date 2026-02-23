Ολυμπιακός: Αποθέωση της αποστολής κατά την άφιξή της στην Κολωνία

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Οπαδοί του Ολυμπιακού μαζεύτηκαν και αποθέωσαν την αποστολή της ομάδας που έφτασε στην γερμανική πόλη. Αποστολή στο Λεβερκούζεν: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα σε γερμανικά εδάφη, αφού ολοκλήρωσε το ταξίδι του από την Αθήνα για την Κολωνία με μία πτήση που διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες.

Κατά την άφιξη της αποστολής των «ερυθρολεύλων» υπήρξε αποθέωση από ομάδα οπαδών που βρέθηκε εκεί και θέλησε να μπουστάρει ψυχολογικά την κόκκινη αποστολή.

Τη μερίδα του... λέοντος στις επευφημίες είχε φυσικά ο τεχνικός των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος άκουσε ρυθμικά το όνομά του, πέρασε χαμογελαστός δίπλα τους και τους χαιρέτησε θέλοντας έτσι να τους ευχαριστήσει για τη στήριξή τους.

Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Λουίς, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Πασχαλάκης, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κλέιτον, Λιατσικούρας.

Από κοντά τα... ντεσιμπέλ και για Ελ Καμπί, Ποντένσε, Τσικίνιο, Πιρόλα και Ροντινέι.

 

Αφότου ξεκουραστούν τα μέλη της αποστολής θα κατευθυνθούν στην «Bay Arena» για την συνέντευξη Τύπου του αγώνα κι έπειτα την τελευταία τους προπόνηση πριν από το μεγάλο παιχνίδι της Τρίτης (24/02-22:00), τη ρεβάνς για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Champions League κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

