Ολυμπιακός: Αναχωρεί για τη Γερμανία με στόχο να παλέψει κόντρα στην Λεβερκούζεν

Ρεπορτάζ:  Δημήτρης Τομαράς
Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Λουίς, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Πασχαλάκης, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κλέιτον, Λιατσικούρας.

bet365

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτή την ώρα στο «Ελ. Βενιζέλος» για να ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Γερμανία για τη μεγάλη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αποστολή στο Λεβερκούζεν: Δημήτρης Τομαράς.

Τον δρόμο του για την Γερμανία ετοιμάζεται να πάρει ο Ολυμπιακός , ο οποίος βρίσκεται ήδη στο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να ταξιδέψει στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης για να δώσει τη μεγάλη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν πως οι πιθανότητές τους είναι μειωμένες, μετά την ήττα με 2-0 από τις «ασπιρίνες» στο πρώτο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης», ωστόσο είναι δεδομένο πως θα πάνε εκεί για να δώσουν μία μεγάλη «μάχη» ελπίζοντας πάντα για το καλύτερο.

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός: «Πάνοπλοι» στο Λεβερκούζεν για την ανατροοπή οι Πειραιώτες
Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη στην έδρα του ανεβασμένου ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη με 2-0 για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και σε συνδυασμό με την επικράτηση της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού με 4-0 κατόρθωσε να μειώσει στους την διαφορά από τη διαφορά από τον τέταρτο Λεβαδειακό. Τον έφερε έτσι σε απόσταση... βολής, αφού πλέον αν κερδίσει το μεταξύ τους παιχνίδι στην Λιβαδειά, θα μπορεί να τον προσπεράσει και να μπει κανονικά στα Play Offs που αναδεικνύουν τον πρωταθλητή αποφεύγοντας ένα

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές του, αφού στην αποστολή που ανακοινώθηκε δεν υπήρχαν απουσίες, πέραν του Γιαζίτσι, που βρίσκεται όμως εκτός λίστας.

 

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Λουίς, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Πασχαλάκης, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κλέιτον, Λιατσικούρας.

Στο αεροδρόμιο οι παίκτες του Ολυμπιακού συνάντησαν κάποιους οπαδούς της ομάδας που τους ζήτησαν αυτόγραφα και φωτογραφίες.

image
image
image
image
image
image
image
image
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα