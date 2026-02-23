Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτή την ώρα στο «Ελ. Βενιζέλος» για να ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Γερμανία για τη μεγάλη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αποστολή στο Λεβερκούζεν: Δημήτρης Τομαράς.

Τον δρόμο του για την Γερμανία ετοιμάζεται να πάρει ο Ολυμπιακός , ο οποίος βρίσκεται ήδη στο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να ταξιδέψει στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης για να δώσει τη μεγάλη ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Champions League.

🔴💥 Η αναχώρηση του Ολυμπιακού με προορισμό την Γερμανία για την δύσκολη αναμέτρηση των Πειραιωτών με την Μπάγερ Λεβερκούζεν! #OlympiacosFC



🛫 Αποστολή στην Γερμανία: Δημήτρης Τομαράς

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν πως οι πιθανότητές τους είναι μειωμένες, μετά την ήττα με 2-0 από τις «ασπιρίνες» στο πρώτο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης», ωστόσο είναι δεδομένο πως θα πάνε εκεί για να δώσουν μία μεγάλη «μάχη» ελπίζοντας πάντα για το καλύτερο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές του, αφού στην αποστολή που ανακοινώθηκε δεν υπήρχαν απουσίες, πέραν του Γιαζίτσι, που βρίσκεται όμως εκτός λίστας.

🔴Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έτοιμος για την αναχώρηση του στην Γερμανία για τον πολύ δύσκολο αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν!



🛫 Αποστολή στην Γερμανία: Δημήτρης Τομαράς

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Λουίς, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Πασχαλάκης, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κλέιτον, Λιατσικούρας.

Στο αεροδρόμιο οι παίκτες του Ολυμπιακού συνάντησαν κάποιους οπαδούς της ομάδας που τους ζήτησαν αυτόγραφα και φωτογραφίες.

🔴💥 Οι παίκτες του Ολυμπιακού υπογράφουν και φωτογραφίζονται με φίλους της ομάδας λίγο πριν την αναχώρησή τους για το Λεβερκούζεν!



🛫 Αποστολή στην Γερμανία: Δημήτρης Τομαράς