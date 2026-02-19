Η ήττα του Ολυμπιακού διατήρησε την Ελλάδα στους 46.213 βαθμούς και την ενδέκατη θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Δεν έβαλε βαθμούς στο σακούλι της η Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να χάνει από τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη και να μην καταφέρνει να δώσει βαθμούς στη χώρα μας. Έτσι, παραμείναμε στους 46.312 βαθμούς και την ενδέκατη θέση, με τη διαφορά από τη δεκάδα και την Τσεχία να μην αλλάζει. Ρόλο για τη μάχη αυτή, θα παίξει φυσικά η δυάδα αγώνων του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League.

Από εκεί και πέρα, 400 μάλλον απροσδόκητος βαθμούς εξασφάλισε η Νορβηγία, χάρη στην απίθανη Μπόντο/Γκλιμτ, που επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Ίντερ και κάνει όνειρα για πρόκριση στη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται πως στη συγκεκριμένη φάση των νοκ άουτ, οι ομάδες δεν παίρνουν βαθμούς για τη δική τους βαθμολογία, παρά μόνο οι χώρες που εκπροσωπούν.

Η βαθμολογία της UEFA