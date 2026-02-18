Σημεία του γηπέδου της Μπόντο Γκλιμτ ζάρωσαν και οι άνθρωποι της Ίντερ ζήτησαν να διορθωθούν για να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα το παιχνίδι.

Οι άνθρωποι της Μπόντο Γκλιμτ χρειάστηκε να απομακρύνουν 80 τόνους χιόνι από το Asmyra Stadion, ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί ο αγώνας με την Ίντερ για τα play-offs του Champions League.

Όπως αποκαλύπτει το Gazzetta dello sport, τα μηχανήματα έκανα ζημιά σε ορισμένα σημεία του σύνθετου χλοοτάπητα. Συγκεκριμένα εμφανίζονται αναδιπλώσεις με τους ανθρώπους της Ίντερ να είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός στους παίκτες. Ο Κίβου λίγο πριν τη σέντρα εξέταζε χώρο και έκανε νόημα για τα σημεία που θα μπορούσαν να εγκυμονήσουν κίνδυνο.

Οι Νερατζούρι ζήτησαν από τους ανθρώπους της νορβηγικής ομάδας να φτιάξουν τα σημεία του γηπέδου που είχαν εμφανές το πρόβλημα.