Μπόντο Γκλιμτ - Ίντερ: Τα εκχιονιστικά ζάρωσαν το... τερέν
Οι άνθρωποι της Μπόντο Γκλιμτ χρειάστηκε να απομακρύνουν 80 τόνους χιόνι από το Asmyra Stadion, ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί ο αγώνας με την Ίντερ για τα play-offs του Champions League.
Όπως αποκαλύπτει το Gazzetta dello sport, τα μηχανήματα έκανα ζημιά σε ορισμένα σημεία του σύνθετου χλοοτάπητα. Συγκεκριμένα εμφανίζονται αναδιπλώσεις με τους ανθρώπους της Ίντερ να είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός στους παίκτες. Ο Κίβου λίγο πριν τη σέντρα εξέταζε χώρο και έκανε νόημα για τα σημεία που θα μπορούσαν να εγκυμονήσουν κίνδυνο.
Οι Νερατζούρι ζήτησαν από τους ανθρώπους της νορβηγικής ομάδας να φτιάξουν τα σημεία του γηπέδου που είχαν εμφανές το πρόβλημα.
I macchinari usati dal Bodo-Glimt per togliere la neve hanno di fatto sollevato il manto sintetico lasciando gli avvallamenti che adesso preoccupano l'#Inter. Il club nerazzurro ha ribadito la necessità di intervenire sul campo per evitare guai fisici ai calciatori e si è… pic.twitter.com/oeDxINOXJd— Ricky D'Anna (@RiccardoDanna1) February 18, 2026
