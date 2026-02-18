Μπόντο Γκλιμτ - Ίντερ: Τα εκχιονιστικά ζάρωσαν το... τερέν

Αγγελική Μαγκανά
bodo1

bet365

Σημεία του γηπέδου της Μπόντο Γκλιμτ ζάρωσαν και οι άνθρωποι της Ίντερ ζήτησαν να διορθωθούν για να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα το παιχνίδι.

Οι άνθρωποι της Μπόντο Γκλιμτ χρειάστηκε να απομακρύνουν 80 τόνους χιόνι από το Asmyra Stadion, ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί ο αγώνας με την Ίντερ για τα play-offs του Champions League.

Όπως αποκαλύπτει το Gazzetta dello sport, τα μηχανήματα έκανα ζημιά σε ορισμένα σημεία του σύνθετου χλοοτάπητα. Συγκεκριμένα εμφανίζονται αναδιπλώσεις με τους ανθρώπους της Ίντερ να είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός στους παίκτες. Ο Κίβου λίγο πριν τη σέντρα εξέταζε χώρο και έκανε νόημα για τα σημεία που θα μπορούσαν να εγκυμονήσουν κίνδυνο.

Οι Νερατζούρι ζήτησαν από τους ανθρώπους της νορβηγικής ομάδας να φτιάξουν τα σημεία του γηπέδου που είχαν εμφανές το πρόβλημα.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα