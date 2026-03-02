Η Κόμο... ζήλεψε την Μπόντο και την αντιγράφει!

Η Μπόντο κάνει απίθανα πράγματα και η Κόμο προσπαθεί να... αντιγράψει πράγματα για να μπορέσει να ακολουθήσει την ποδοσφαιρική «επανάσταση» των Νορβηγών.

Ο προπονητής της Κόμο, εντυπωσιασμένος από το αγωνιστικό ύφος, το οργανωτικό πρότυπο και τις μεθόδους προπόνησης της Μπόντο, προχώρησε σε απευθείας επαφή με το τεχνικό επιτελείο του συλλόγου, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διερεύνηση συγκεκριμένων λειτουργικών πρακτικών.

Πρωταρχικό αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η διατροφή των ποδοσφαιριστών. Ο Σεσκ Φάμπρεγας συνεργάστηκε με τους διατροφολόγους της νορβηγικής ομάδας για τη διαμόρφωση ενός συστήματος διατροφικής υποστήριξης που στοχεύει στην ταχύτερη αποκατάσταση από τραυματισμούς και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της σωματικής καταπόνησης.

Η Μπόντο έχει αντλήσει τεχνογνωσία από την ποδηλατική ομάδα Uno-X Mobility, υιοθετώντας εξειδικευμένες πρακτικές πρόληψης και αποκατάστασης μέσω της διατροφής. Με την ίδια ομάδα συνεργάζεται και ο διακεκριμένος Νορβηγός σκιέρ Γιοχάνες Χέσφλοτ Κλέεμπ, Oλυμπιονίκης και Παγκόσμιος πρωταθλητής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ποδοσφαιριστές της Κόμο έχουν ήδη εξοπλιστεί με ειδική ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας το τεχνικό επιτελείο μπορεί να παρακολουθεί τη διατροφική τους συμπεριφορά ακόμη και κατά τις ημέρες ξεκούρασης, παρέχοντας εξατομικευμένες οδηγίες.

Επένδυση στους νέους

Δεύτερος στρατηγικός άξονας αποτελεί η συστηματική αξιοποίηση νεαρών ποδοσφαιριστών. Ο Φάμπρεγας αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική, φυσική και ψυχολογική αξιολόγηση των αθλητών των ακαδημιών, επιδιώκοντας τη μείωση του ρίσκου και τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην πρώτη ομάδα. Η ομάδα U 19 της Κόμο πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα Primavera 2, ενώ ο σύλλογος υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις και στις χαμηλότερες ηλικιακές κατηγορίες.

Στρατηγικός στόχος είναι η δημιουργία ενός πρότυπου αναπτυξιακού μοντέλου, κατά τα πρότυπα της «Masia» της Μπαρτσελόνα, με έμφαση στη διαμόρφωση αγωνιστικής ταυτότητας και νοοτροπίας πριν από την επιδίωξη του αποτελέσματος. Αντίστοιχα, η Μπόντο στηρίζεται σε ιδιαίτερα χαμηλό μέσο όρο ηλικίας (περίπου 22 έτη), δίνοντας εκτεταμένες ευκαιρίες συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών, κυρίως νορβηγικής καταγωγής.

Τεχνολογική καινοτομία στην προπόνηση

Τρίτος πυλώνας αποτελεί η τεχνολογική αναβάθμιση της προπονητικής διαδικασίας. Στο προπονητικό κέντρο της «Mozzate» εγκαταστάθηκε γιγαντοοθόνη, μέσω της οποίας προβάλλεται σε πραγματικό χρόνο το υλικό που καταγράφεται από drone κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Η πρακτική αυτή επιτρέπει άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις σε ζητήματα αποστάσεων, τοποθετήσεων και κάλυψης χώρων, μειώνοντας τον χρόνο μεταξύ ανάλυσης και εφαρμογής των τακτικών οδηγιών. Παρόμοια μέθοδος είχε εφαρμοστεί και από τον Λουίς Ενρίκε κατά τη θητεία του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Κόμο, υπό την καθοδήγηση του Φάμπρεγας, επιχειρεί έτσι να διαμορφώσει ένα σύγχρονο, πολυεπίπεδο μοντέλο λειτουργίας, συνδυάζοντας επιστημονική προσέγγιση, αναπτυξιακή φιλοσοφία και τεχνολογική καινοτομία.