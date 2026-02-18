Στο 33' Πιρόλα και Ρέτσος συγκρούστηκαν σφοδρά, ο Ιταλός μάτωσε, αλλά έβγαλε το πρώτο ημίχρονο και χειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Πάγωσε το «Γ. Καραϊσκάκης» στο 33' της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν.

Πιρόλα και Ρέτσος πήγαν δυνατά στη φάση για να γίνουν κάτοχοι της μπάλας και συγκρούστηκαν σφοδρά, πρόσωπο με πρόσωπο. Από το μέτωπο του Ιταλού στόπερ αμέσως έτρεξε αίμα και μπήκε το ιατρικό τιμ να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Το ματς διεκόπη για έξι λεπτά και στον Πιρόλα έγιναν ράμματα, ενώ τοποθετήθηκε διχτάκι.

Ο Πιρόλα και ο Ρέτσος συνέχισαν, όμως, η πληγή του Ιταλού άνοιξε ξανά, το αίμα έτρεχε και στο 43' αποχώρησε για να του γίνουν εκ νέου ράμματα. Ο κόσμος του Ολυμπιακού φυσικά χειροκρότησε έντονα τους δύο ποδοσφαιριστές. Τελικά ο Πιρόλα αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα από τον Μπιανκόν, διότι ζαλιζόταν.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες