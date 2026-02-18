Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Ο Μάρτινς έπιασε τρομερό σουτ, ο Μπλάσβιχ απέκρουσε
Ο Ολυμπιακός στο 25' πλησίασε στο 1-0 με τον Ζέλσον Μάρτινς.
Ο Ολυμπιακός στο 25' έφτασε μία ανάσα από το 1-0 κόντρα στη Λεβερκούζεν.
Ο Ζέλσον Μάρτινς εκτός περιοχής εξαπέλυσε ένα τρομερό δεξί σουτ, η μπάλα κατευθυνόταν στο αριστερό παραθυράκι, αλλά ο Μπλάσβιχ απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.
@Photo credits: eurokinissi
