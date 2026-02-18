Μέλο: «Η γυναίκα του Πρεστιάνι πρέπει να τον έχει απατήσει με μαύρο»
Τα όσα έγιναν στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης με πρωταγωνιστές τους Τζανλούκα Πρεστιάνι και Βινίσιους έχουν κάνει, αναμενόμενα, τον γύρο του κόσμου, με τον Φελίπε Μέλο να ξεσπά κατά του Αργεντίνου για τη ρατσιστική επίθεση κατά του ποδοσφαιριστή της Βασίλισσας.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής διακρίνεται να φωνάζει «φωτιά στους ρατσιστές και σε όσους τους υπερασπίζονται», ενώ σε κάποιο σημείο λέει πως «η γυναίκα του (σ.σ. του Πρεστιάνι) πρέπει να τον έχει ήδη απατήσει με μαύρο άντρα»!
Γνωστός για τον έντονο χαρακτήρα του εντός και εκτός γηπέδου, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Ίντερ, Γιουβέντους, Φιορεντίνα, Γαλατάσαραϊ, Παλμέιρας και Φλουμινένσε, μεταξύ άλλων, έχει κατά καιρούς τραβήξει τα βλέμματα με τις αφιλτράριστες τοποθετήσεις του, ενώ στο παρελθόν είχε προξενήσει αίσθηση με τη στήριξή του στον ακροδεξιό Ζαΐρ Μπολσονάρο, που διατέλεσε πρόεδρος της Βραζιλίας μεταξύ 2019 και 2023.
Felipe Melo em seu Instagram:— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) February 18, 2026
"Fogo nos racistas! Fogo nos racistas! É isso mesmo. A Mulher dele (do Prestianni) já deve tê-lo traído com um negão"
📽️ Reprodução pic.twitter.com/PAIkv7zpvA
